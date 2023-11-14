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НБУ скоротив чистий продаж валюти за тиждень на 175 мільйонів доларів
08:18 13.11.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України за шостий тиждень після переходу з 3 жовтня від режиму фіксованого курсу до режиму його керованої гнучкості скоротився до $387,8 млн з $562,8 млн у п'ятому та $675,2 млн у четветому тижні.
За даними на сайті центробанку, купівля ним валюти залишається мізерною - $1,26 млн, проте суттєво збільшився продаж валюти клієнтами банків: за чотири дні тижня (без п'ятниці) вона склала в середньому $206,6 млн на день порівняно із $187,3 млн попереднього тижня і $156,3 млн ще тижнем раніше.
За результатами тижня курс гривні на міжбанку знову зміцнився на 0,63%, або на 23 коп. - до 36,0360 грн/$1, тоді як з кінця липня 2022 року та до 3 жовтня Нацбанк утримував офіційний курс 36,5686 грн/$1.
В обмінниках за тиждень долар подешевшав лише приблизно на 2 коп. - До рівня 37,68 грн / $ 1.
Як повідомлялося, чистий продаж Нацбанку в жовтні зріс до $3,337 млрд з $2,691 млрд у вересні, $2,364 млрд у серпні і $1,93 млрд у липні. З урахуванням надходження до зовнішнього фінансування $2,8 млрд. міжнародні резерви в жовтні знизилися на 1,9%, або на $735,2 млн. - до $38 млрд. 973,0 млн. грн.
Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $211,9 млн, тоді як продав $23 млрд 566,2 млн.
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