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Долар зміцнюється напередодні даних щодо інфляції у США; Єна вагається поблизу річного мінімуму
07:20 13.11.2023 |
У понеділок долар залишається стабільним, оскільки трейдери очікують на чергову порцію даних щодо інфляції зі Сполучених Штатів, які, як очікується, дадуть додаткові підказки про те, чи має Федеральна резервна система проводити додаткову роботу зі стримування цінового тиску.
Японська єна залишалася вразливою, коливаючись неподалік річного мінімуму щодо долара США, оскільки ринки продовжували стежити за можливою інтервенцією з боку офіційного Токіо.
У центрі уваги більшості трейдерів будуть дані щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) США, які будуть опубліковані у вівторок після того, як засідання ФРС з політики цього місяця пом'якшило свою яструбину позицію, хоча голова ФРС Джером Пауелл минулого тижня натякнув, що битва з інфляцією, можливо, ще не закінчена.
Роздрібні продажі наступного дня також нададуть додаткову інформацію про стан попиту в економіці США, яка продемонструвала ознаки стійкості перед високою вартістю запозичень.
«Ми очікуємо, що долар залишиться на міцній основі», - написав у замітці Ленні Джин, глобальний валютний стратег HSBC, назвавши випереджальний розвиток економіки США, що продовжується, одним з вирішальних факторів.
HSBC очікує, що базовий індекс споживчих цін США у жовтні залишиться незмінним, порівняно з минулим місяцем, «хоча подальші сигнали щодо зниження інфляції можуть з'явитися лише у лютому 2024 року», - сказав Джин.
В інших країнах реакція ринку була приглушена на новину, оголошену незадовго до закриття валютних торгів у Нью-Йорку в п'ятницю, про те, що агентство Moody's знизило прогноз кредитного рейтингу США до «негативного».
Індекс долара, який вимірює курс долара щодо кошика валют, востаннє залишався практично незмінним на позначці 105,80.
Однак це не принесло великого полегшення для єни, яка опинилася під тиском зростання прибутковості казначейських облігацій США і зміцнення долара.
У понеділок японська валюта торгувалася на позначці 151,58 єни по відношенню до долара США, що трохи нижче за річний мінімум у 151,74, досягнутий наприкінці жовтня.
За словами Тоні Сайкамора, ринкового аналітика IG, гарячі цифри з одного з випусків економічних даних США цього тижня «певно допоможуть» підняти курс долара до єни до 152.
«Як альтернатива, продовження більш сприятливого фону ризику, ймовірно, спонукає покупців керрі збільшити позиції та протестувати показники (Банку Японії)».
Що стосується інших валют, фунт стерлінгів знаходився на рівні $1,2228 за долар, зміцнившись напередодні даних про середні тижневі доходи Великобританії, які будуть оприлюднені у вівторок, та індексу споживчих цін, у середу.
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