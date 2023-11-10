Долар дешевшає в парі з євро, стабільний до єни та фунта

Долар США дешевшає до євро на торгах у п'ятницю, стабільний до єни та фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.

Трейдери оцінюють слова голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, який заявив напередодні, що американський Центробанк без вагань знову підніме базову ставку, якщо визнає це доцільним. Федрезерв задоволений тим, як сповільнюється інфляція в США, але ще не впевнений, що ставки досить високі для її повернення до цільових 2%, сказав Пауелл під час виступу на заході Міжнародного валютного фонду в четвер.

"Ми знаємо, що подальший прогрес на шляху до нашої мети в 2% не гарантований, - зазначив глава ФРС. - Інфляція вже кілька разів показувала, що може змінювати напрямок руху".

Пара євро/долар за даними на 14:30 кв у п'ятницю торгується на рівні $1,0685 порівняно з $1,0671 на закриття попередньої сесії.

Головний економіст Європейського центрального банку (ЄЦБ) Філіп Лейн заявив під час конференції ЦБ, що відбулася напередодні, що регулятору, на його думку, не слід надмірно скорочувати свій баланс, оскільки це може негативно позначитися на обсягах кредитування і поставити під загрозу фінансову стабільність.

Провідні світові центробанки за останні 15 років у відповідь на серію шоків наповнили фінансову систему ліквідністю, скуповуючи великі обсяги облігацій і кредитуючи банки на щедрих умовах, зазначає газета Financial Times. Тепер, коли вони змушені боротися з високою інфляцією, центробанки обговорюють, чи слід скорочувати обсяги активів на їхніх балансах до рівнів 2008 року.

"Я не думаю, що нам слід повертатися у світ дуже низьких резервів, які були у ЄЦБ до глобальної фінансової кризи", - сказав Лейн.

Курс фунта до долара становить під час торгів $1,2215 проти $1,2225 напередодні.

Вартість долара в парі з єною підвищилася до 151,42 єни порівняно з 151,35 єни на закриття попередньої сесії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,2896 юаня порівняно з 7,2831 юаня напередодні.