Фінансові новини
- |
- 10.11.23
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
НБУ встановив довідковий курс гривні - 36,0695 грн/$1
12:49 10.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 10 листопада 2023 року.
|Показник
|09.11.2023
|09.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.0419
|36.0695
|0.077
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 10 листопада - 36,0360 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Фракція «Європейська солідарність» скаржиться на виключення свого представника з відрядження до Euronest
ТОП-НОВИНИ
|Українські сили уразили десантні катери в Криму
|Рада збільшила видатки на зарплати депутатів
|Рада ухвалила держбюджет-2024
|Із портів «Великої Одеси» вийшли шість суден із 231 тис. тонн агропродукції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|НБУ встановив довідковий курс гривні - 36,0695 грн/$1
|Європейські фондові індекси знижуються на тлі агресивної промови Пауелла
|Ставки за гривневими депозитами юросіб у жовтні знизилися відразу на 1,9 п.п., фізосіб - на 0,4 п.п. - НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.11.23
|Ціни на золото падають, очікується 2% тижнева втрата, на тлі агресивних висловлювань з боку офіціалів ФРС
|Азіатські акції падають на тлі побоювань щодо дій ФРС та слабких прибутків у сфері технологій
Бізнес
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome
|Microsoft запропонує розробникам використовувати штучний інтелект у розробці ігор для Xbox — сценарії, діалоги, NPC, квести