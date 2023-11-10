Європейські фондові індекси знижуються на тлі агресивної промови Пауелла

Європейські фондові ринки в п'ятницю торгуються зі зниженням, оскільки інвестори перетравили яструбині коментарі глави ФРС Джерома Пауелла, а також зростання корпоративних доходів.

О 10:40 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,4% нижче, CAC 40 у Франції торгувався на 0,6% нижче, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,8%.

Настрій погіршився після того, як голова ФРС Джером Пауелл попередив у четвер, що підвищення ставок все ще розглядається, оскільки центральний банк прагне повністю взяти інфляцію під контроль.

"[ФРС] прагне досягти достатньо обмежувальної грошово-кредитної політики, щоб згодом знизити інфляцію до 2%", - сказав Пауелл.

«Ми не впевнені, що досягли такої позиції. Якщо стане доцільним подальше посилення політики, ми без вагань зробимо це».

Коментарі Пауелла пішли слідом за тим, як політики Європейського центрального банку та Банку Англії також виступили проти очікувань щодо зниження ставок.

За останній тиждень світові акції різко зросли, позаяк зростала впевненість у тому, що пік відсоткових ставок у США вже не за горами, після того, як Федеральна резервна система залишила ставки без змін.

Тепер увага привертається до президентки ЄЦБ Крістін Лагард, яка має виступити пізніше на засіданні. Інвестори уважно стежитимуть за кожним її словом у пошуках підказок щодо майбутньої грошово-кредитної політики.

Лагард має непростий шлях, оскільки останні дані про ділову активність у єврозоні, опубліковані на початку тижня, свідчать про зростаючу ймовірність рецесії в регіоні, навіть якщо інфляція залишається вищою за середньостроковий цільовий показник ЄЦБ.

Дані, опубліковані раніше в п'ятницю, показали, що економічне зростання у Великій Британії в третьому кварталі стагнувало, хоча валовий внутрішній продукт у вересні зріс на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, що трохи краще, ніж очікувалося.

У корпоративному секторі акції Diageo впали на 10% після того, як британський гігант напоїв заявив, що очікує на зниження органічного зростання операційного прибутку в першій половині поточного фінансового року, пославшись на слабкість у Латинській Америці та країнах Карибського басейну.

Акції Richemont впали більш ніж на 4% після того, як група компаній класу люкс звітувала про більш слабкі, ніж очікувалося, доходи, оскільки зростання вартості життя, економічні перешкоди та геополітична напруженість чинили тиск на витрати клієнтів.

Акції Allianz зросли на 3,2% після того, як німецька компанія фінансових послуг зберегла прогноз прибутку на весь рік, незважаючи на повідомлення про 30% падіння чистого прибутку в третьому кварталі через претензії у зв'язку зі стихійними катастрофами.

Акції GN Store Nord зросли більш ніж на 10% після того, як датський виробник слухових апаратів оголосив про нові цілі з економії витрат, оскільки компанія виправдала очікування на прибуток у третьому кварталі.