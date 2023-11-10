Ставки за гривневими депозитами юросіб у жовтні знизилися відразу на 1,9 п.п., фізосіб - на 0,4 п.п. - НБУ

Середня ставка нових оформлених гривневих депозитів для корпоративного сектору в жовтні знизилася третій місяць поспіль, однак одразу на 1,9 відсоткового пункту (п.п.) - до 10,6% річних, що відповідає рівню початку року.

Згідно з даними Національного банку України (НБУ) на його сайті, зменшення ставки в цей період було зафіксоване і за депозитами фізосіб, проте не таке значне - на 0,4 п.п., до 11,9%, що відповідає показнику травня цього року.

Нацбанк зазначив, що дохідність валютних депозитів для фізосіб у жовтні знизилася на 0,2 п.п. - до 1%, тоді як депозитів юросіб - на 0,1 п.п., до 0,5%.

Незважаючи на більше зниження ставок, корпоративні клієнти минулого місяця після певної паузи знову випередили домашні господарства за приростом вкладів: бізнес наростив їх на 15,36 млрд грн, або на 1,4% - до 1 трлн 131,7 млрд грн, тоді як фізособи - на 6,83 млрд грн, або на 0,7%, до 1 трлн 5,3 млрд грн.

При цьому населення навіть трохи скоротило депозити в гривні - на 245 млн грн, до 663,6 млрд грн, наростивши їх у валюті на 7,07 млрд грн, до еквівалента 342,6 млрд грн.

У юросіб вклади в жовтні зростали в усіх валютах: у гривні - на 10,47 млрд грн, до 786,2 млрд грн, у валюті - на 4,89 млрд грн, до 345,63 млрд грн.

Сумарний кредитний портфель, який повернувся в липні до повільного зростання, у жовтні додав іще 4,6 млрд і досяг 981,4 млрд грн.

Згідно з даними, зростання здебільшого забезпечили гривневі позики для населення, які збільшилися на 1,8% - до 206,76 млрд грн, тоді як валютні знизилися на 1,4% - до еквівалента 12,47 млрд грн.

Кредити юрособам у національній валюті в жовтні незначно знизилися - на 0,1%, до 508,61 млрд грн, що може бути пов'язано з посиленням умов держпрограми кредитування "5-7-9", і водночас вони зросли у валюті - на 0,7%, до еквівалента 232,56 млрд грн.

Ставки міжбанківських кредитів, за даними НБУ, після падіння у вересні на 1 п.п. у жовтні знизилися ще на 0,5 п.п. - до 16,7% річних, однак за овернайт-кредитами вони, навпаки, зросли на 0,6 п.п. - до 17%.

Як повідомлялося, НБУ 26 жовтня знизив облікову ставку з 20% до 16% річних, але залишив на незмінному рівні ставки за всіма операціями з банками, зокрема за тримісячними депозитними сертифікатами (ДС) - 20%, за ДС овернайт - 16%.

Інфляція в Україні в річному виразі за підсумками жовтня уповільнилася до 5,3% з 7,1% за підсумками вересня і 8,6% - за підсумками серпня.