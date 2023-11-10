Долар очікує найкращий тиждень проти єни за три місяці

У п'ятницю долар наближався до свого найкращого тижня по відношенню до єни за три місяці, після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл і хор чиновників ФРС вилили холодну воду на ринкові очікування піку ставок у США.

Багато політиків ФРС, включаючи Пауелла, у четвер заявили, що вони все ще не впевнені, що відсоткові ставки досить високі, щоб завершити битву з інфляцією. Ці коментарі були сприйняті ринками як яструбині та призвели до зростання долара.

У п'ятницю долар знаходився поблизу річного максимуму в 151,38 єни і досяг тижневого максимуму по відношенню до австралійського та новозеландського долара.

"Промова Пауелла була досить войовничою, і це дійсно вдарило по настроях", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets.

Заяви представників ФРС пролунали через тиждень після того, як центральний банк США залишив відсоткові ставки на колишньому рівні та зміцнив очікування того, що ставки могли досягти піку, що призвело до падіння прибутковості долара та казначейських облігацій.

Однак цього тижня долар відновив свої позиції і очікується тижневий приріст приблизно на 1,3% до єни, що є його найкращим показником із серпня.

«Цього тижня курс долара до єни справді підвищувався, і тепер він знову вищий за 151. Це справді підвищує ризик того, що Банк Японії вийде на ринок (форекс) з метою зміцнити єну, але я думаю, що ринки не чекають жодних інтервенцій, якщо лише пара долар/єна не дійде до рівня близько 152", - сказала Керол Конг, валютний стратег банку Співдружності Австралії.

Австралійський долар і ківі також очікували тижневого падіння на 2,4% і 1,8% по відношенню до долара США відповідно, що також є найрізкішим падінням за останні місяці.

«Хоча ми й не очікуємо, що Пауелл продовжить політику жорсткості монетарної політики, ця тенденція до посилення економіки справді підтримує долар», - сказав Конг.

Востаннє австралійський долар тримався на рівні $0,6359 після падіння під час сесіхї до тижневого мінімуму $0,6352, тоді як новозеландський долар останнім торгувався на рівні $0,5893, аналогічно досягнувши тижневого мінімуму $0,5886 раніше.

Падіння цін на нафту та невпевнене відновлення економіки у Китаї також стримують зростання валют антиподів.

Центральний банк Австралії у своїй щоквартальній заяві про грошово-кредитну політику, опубліковану в п'ятницю, попередив, що існують ризики подальшого підвищення інфляції після останнього підвищення процентних ставок, а також підвищив прогнози економічного зростання та зайнятості.

Євро стабілізувався на рівні $1,0668, а фунт стерлінгів упав на 0,02% до $1,2218. Обидві валюти були на шляху до втрати 0,56% та 1,3% за тиждень.

Біткойн, найбільша у світі криптовалюта, тим часом тримався поблизу 18-місячного максимуму і востаннє купив $36 519, досягнувши піку $37 978 на попередній сесії, найвищого рівня з травня 2022 року.

Друга за величиною криптовалюта Ether востаннє становила 2102,90 долара США після аналогічного стрибка до найвищого рівня з квітня 2131,50 долара США на попередній сесії.

Ціни на цифрові активи зросли на тлі чуток про швидке схвалення спотового біткойну-ETF BlackRock, при цьому гігант з управління активами також зареєструвався для створення фонду Ethereum.

"Потенційне схвалення спотових ETF Комісією з цінних паперів і бірж США може суттєво вплинути на сектор криптовалют", - сказав Карл Сзантір, керуючий партнер хедж-фонду цифрових активів Blockstone Capital.

«Таке схвалення зробило б інституційним інвесторам доступнішим вхід у криптпростір, що, ймовірно, підвищить попит і, як наслідок, ціни».