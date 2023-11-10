Нацбанк посилить вимоги до капіталу фінансових компаній

Національний банк України (НБУ) планує оновити пруденційні вимоги щодо достатності власного капіталу та дотримання нормативу левериджу для фінансових компаній.

Відповідний проєкт Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній Нацбанк оприлюднив для обговорення, повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацбанку зауважили, що чинні вимоги до фінансових компаній залишаються незмінними майже 10 років і потребують оновлення для забезпечення фінансової стійкості ринку.

Відтак, регулятор пропонує їх змінити, відповідно до нового закону "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Зокрема, Нацбанк пропонує визначати мінімальний розмір власного капіталу з урахуванням видів та кількості послуг фінансової компанії.

Так, фінансовим компаніям, які надають лише одну послугу (кредити, фінансовий лізинг або факторинг), потрібно мати власний капітал у розмірі щонайменше 10 мільйонів гривень.

Вищими пропонуються вимоги до власного капіталу фінансових компаній, що надають гарантії або суміщають кілька фінансових послуг.

Для виконання вимог щодо достатності власного капіталу фінансові компанії зможуть враховувати субординований борг у разі отримання відповідного дозволу Національного банку.

Своєю чергою норматив левериджу має збалансувати використання фінансовими компаніями власних та залучених коштів.

Цей норматив розраховуватимуть як відношення суми сплаченого статутного капіталу та резервного капіталу, зменшеної на непокриті збитки, до всіх балансових та позабалансових зобов'язань фінансової компанії. Його значення має бути не менше 3%.

Після затвердження, нове Положення набере чинності з 1 січня 2024 року, водночас для виконання його вимог буде запроваджено перехідний період до 1 липня 2024 року.