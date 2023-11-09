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Долар залишається в плюсі в парах із євро, єною та фунтом
15:49 09.11.2023 |
Долар США продовжує зміцнюватися до євро, єни та фунта стерлінгів удень у четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.
Увага трейдерів спрямована на щотижневі дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США, які будуть оприлюднені о 15:30 EET у четвер. Крім того, трейдери очікують чергового виступу голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла.
Напередодні Павелл виступив на відкритті конференції, присвяченій 100-річній річниці створення підрозділу досліджень і статистики (R&S) ФРС, який готує економічні та фінансові дані, а також аналітику для ради керуючих американського ЦБ. Однак у своєму виступі він не озвучував питання грошово-кредитної політики та економіки.
У четвер він візьме участь у панельній дискусії в рамках 24-ї науково-дослідницької конференції імені Жака Полака.
Заяви інших представників Федрезерву цього тижня показали збереження побоювань щодо перспектив інфляції.
Так, член ради керуючих ФРС Мішель Боуман, як і раніше, вважає, що подальше посилення грошово-кредитної політики американським ЦБ необхідне, щоб повернути інфляцію в США до цільового показника в 2%.
Пара євро/долар за даними на 14:46 кч у четвер торгується на рівні $1,0692 порівняно з $1,0712 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2264 проти $1,2286 напередодні.
Вартість долара в парі з єною становить 151,07 єни порівняно з 150,98 єни на закриття попередньої сесії.
Згортання ультрам'якої грошово-кредитної політики стане "серйозною проблемою" для Банку Японії, заявив глава ЦБ Кадзуо Уеда в інтерв'ю Financial Times. За його словами, незважаючи на прогрес у досягненні цілей щодо інфляції, регулятору поки що занадто рано визначати терміни нормалізації грошово-кредитної політики.
"Під час нормалізації короткострокових відсоткових ставок нам необхідно буде звертати увагу на те, що відбувається з фінансовими інституціями, що відбувається з позичальниками загалом і що відбуватиметься із сукупним попитом. Це буде серйозна проблема для нас", - сказав Уеда.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,2853 юаня порівняно з 7,2803 юаня напередодні. Китайська нацвалюта слабшає після публікації статданих, які показали істотніше, ніж очікувалося, зниження споживчих цін у країні та підвищили очікування подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики Народним банком КНР.
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