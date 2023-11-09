НБУ встановив довідковий курс гривні - 36,0419 грн/$1

"Сьогодні я в Києві, щоб відповісти на запит про розміщення тут радника з інфраструктури. Цей радник перебуватиме в Києві, щоб надавати технічну допомогу в реалізації проєкту в рамках зусиль з відновлення країни", - написав міністр.