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НБУ встановив довідковий курс гривні - 36,0419 грн/$1
12:50 09.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 9 листопада 2023 року.
|Показник
|08.11.2023
|09.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.0480
|36.0419
|-0.02
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 8 листопада - 36,0407 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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