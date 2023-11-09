Європейські акції зростають у вузьких діапазонах; Спікери центральних банків та звіти у центрі уваги

Європейські фондові ринки в четвер трохи зросли під час млявих торгів, оскільки інвестори чекають від чиновників центрального банку додаткових підказок щодо того, чи досягли світові відсоткові ставки свого піку.

О 10:40 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% вище, CAC 40 у Франції торгувався на 0,4% вище, тоді як FTSE 100 у Великій Британії торгувався практично без змін.

У четвер на європейських акціях спостерігалася обмежена активність, оскільки інвестори намагаються вирішити, чи було нещодавнє ралі засноване на міцному ґрунті.

Джером Пауелл знову опиниться в центрі уваги, позаяк голова ФРС, який має виступити на іншій конференції пізніше у четвер, зробив кілька натяків щодо грошово-кредитної політики на семінарі у середу.

Однак він не єдиний великий гравець, який сьогодні виступає: Філіп Лейн, головний економіст Європейського центрального банку, і головний економіст Банку Англії Х'ю Пілл обидва збираються коментувати окремі заходи.

На світові фондові ринки повернулася впевненість, багато в чому заснована на надії, що недавня пауза в циклах підвищення ставок з боку ФРС, ЄЦБ і Банку Англії припускає, що ці найбільші центральні банки з більшою ймовірністю наступного кроку пом'якшать грошово-кредитну політику, ніж будуть підсилювати.

У четвер у Європі не вистачає економічних даних, але новини з Китаю, основного експортного ринку для найбільших компаній Європи, не обнадіяли.

Урядові дані показали у четвер, що як споживча, так і виробнича інфляція скоротилися у жовтні, внаслідок чого країна вдруге цього року опинилася на території дефляції.

Дані інфляції також з'явилися слідом за розчаровуючими торговими даними за жовтень, тоді як дані минулого тижня показали стійку слабкість ділової активності в Китаї протягом місяця.

Що стосується корпоративного сектору, то акції AstraZeneca зросли на 2% після того, як виробник ліків підвищив прогноз річного прибутку, чому сприяв високий попит на його ліки від раку, і повідомив про прибуток і виручку в третьому кварталі, що трохи перевершили очікування.

Акції ArcelorMittal впали на 1,7% після того, як другий за величиною виробник сталі у світі повідомив про падіння прибутку в третьому кварталі, оскільки ціни на сталь знизилися на ключових ринках, але заявив, що прогноз залишається позитивним щодо середньострокових та довгострокових перспектив попиту на сталь.

Акції Henkel зросли більш ніж на 3% після того, як німецька компанія з виробництва споживчих товарів трохи підвищила прогноз на рік, а високі ціни сприяли зростанню в третьому кварталі.

Акції Wizz Air впали майже на 8% після того, як бюджетний перевізник звузив прогноз річного прибутку, пославшись на макроекономічну невизначеність, що триває, і складні умови роботи.

Акції Flutter Entertainment впали більш ніж на 10% після того, як найбільша у світі компанія, що займається онлайн-ставками, прогнозувала, що річний прибуток досягне дна раніше прогнозованого діапазону.