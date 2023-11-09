Ціни на золото досягли тритижневого мінімуму, оскільки невизначеність щодо ФРС зберігається

Ціни на золото в четвер впали до більш ніж тритижневого мінімуму, продовжуючи серію недавніх втрат після того, як кілька представників Федеральної резервної системи застерегли від ставок на те, що центральний банк перестав підвищувати процентні ставки.

Жовтий метал четвертий день поспіль рухається в червону зону на тлі тиску з боку відновлення долара і прибутковості казначейських облігацій. Зниження попиту на золото як безпечну гавань також вплинуло на ціни, оскільки ринки оцінили меншу премію за ризик, пов'язану з війною між Ізраїлем і Хамасом.

О 06:41 EET спотове золото впало на 0,1% до $1949,38 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,2% до $1954,30 за унцію. Обидва інструменти цього тижня торгувалися зі зниженням більш ніж на 2% кожен.

Низка представників ФРС попередила цього тижня, що відсоткові ставки в США залишатимуться високими ще довгий час і що ринкам слід з обережністю робити ставки на будь-яке дострокове зниження ставок. Стійка інфляція та стійкість економіки США також можуть призвести до подальшого підвищення ставок цього року.

Їхні коментарі дещо компенсували нещодавні ставки на те, що цикл підвищення ставок ФРС завершився, і трейдери повернулися до активів, схильних до ризику, таких як долар і казначейські облігації.

На додачу до невизначеності, голова ФРС Джером Пауелл під час свого виступу в середу дав мало натяків на грошово-кредитну політику. Але сьогодны голова збирається виступити на окремому заході.

Хоча ринки сприйняли його коментарі як менш войовничі, Пауелл в основному зберіг свою риторику про те, що ставки в США залишатимуться високими ще довгий час і що потрібно докласти більше зусиль для зниження інфляції.

Такий сценарій не обіцяє нічого поганого для золота з огляду на те, що вищі відсоткові ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки, які не приносять жодної прибутковості.

Ця ідея обмежила будь-яке велике зростання цін на золото цього року, утримуючи жовтий метал значно нижче за бажаний рівень у 2000 доларів за унцію. Але в 2023 році золото, як і раніше, торгується зі зростанням приблизно на 8%.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися в четвер, продовжуючи недавні втрати після появи нових ознак економічної слабкості у Китаї, найбільшому імпортері.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,3% - до $3,6258 за фунт.

Дані уряду Китаю показали, що у жовтні знизилася як споживча, так і виробнича інфляція, що призвело до дефляції, вдруге цього року. Дані з'явилися після кількох інших негативних показників за жовтень, включаючи дані, що розчаровують, з торгівлі та зниження виробничої активності.

Ознаки економічної слабкості найбільшого у світі імпортера міді, що зберігається, посилили побоювання з приводу уповільнення попиту на червоний метал, що стало повторюваною тенденцією цього року.

Але хоча попит на мідь у Китаї залишався відносно стабільним, попит в інших частинах світу суттєво сповільнився на тлі погіршення економічних умов.