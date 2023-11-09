Євро знаходить опору на яструбиних політичних заявах та зниження цін на енергоносії

Євро у четвер знаходився поблизу 15-річного максимуму по відношенню до єни і зміцнився по відношенню до долара після агресивних висловлювань європейських політиків та перспективи падіння цін на енергоносії.

Єдина валюта стримала зростання долара на рівні $1,0703 після того, як головний економіст Європейського центрального банку заявив, що не бачить достатнього прогресу у стримуванні інфляції.

Вночі євро досяг найвищого рівня з 2008 року на позначці 161,73 єни, подоланого після того, як Банк Японії минулого тижня залишив короткострокові ставки без змін, оскільки інвестори вважають, що пара безпечніша, ніж ризикувати інтервенцією долар/єна.

Євро також піднявся на 0,5% цього тижня до 87,14 пенсів.

Голова центрального банку Ірландії Габріель Махлуф заявив у середу, що не слід виключати подальшого підвищення відсоткових ставок, чого ринки взагалі не очікують, тоді як президент Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що «остання миля» до цільового показника інфляції може бути найважчою.

"У той час як ринок був зосереджений на перспективах зниження ставок центральними банками G10 наступного року, багато з відповідних центральних банків виступили проти цих спекуляцій", - сказала старший стратег Rabobank Джейн Фоулі.

«Поки інфляція залишається вищою за цільовий показник, політики, ймовірно, захочуть зберегти ризик подальшого посилення політики, особливо тому, що значне падіння ринкових ставок може посилити інфляційні ризики».

Єна не отримала значного зростання від падіння прибутковості казначейських облігацій США: ставка за 10-річними облігаціями відразу досягла найнижчого рівня закриття з середини вересня, але єна знову впала до 151 за долар.

Востаннє вона була на позначці 150,99 на ранкових торгах в Азії.

В інших країнах падіння цін на нафту стало довгоочікуваним полегшенням у Європі, але чинило тиск на валюти, прив'язані до сировинних товарів, такі як австралійський та новозеландський долари та канадський долар.

Австралійський долар за ніч впав на 0,5% і востаннє знаходився на рівні $0,6405, що трохи вище за 50-денну ковзну середню.

Схоже, очікується найбільше тижневе падіння з червня, оскільки центральний банк, схоже, підняв планку подальшого підвищення після підвищення ставок у вівторок. Новозеландський долар також трохи знизився за ніч до $0,5910. Норвезька крона недалеко від найнижчого рівня року.

Колишній прем'єр-міністр Італії та екс-глава ЄЦБ Маріо Драгі заявив на конференції Financial Times, що Європа майже напевно рухається до рецесії, однією з причин якої є високі витрати на електроенергію.

Однак, за два тижні ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 12%. Рекордні запаси газу в Європі також продовжують зростати, оскільки теплий початок осені затримує появу попиту на опалення, а високі ціни перешкоджають промисловому використанню та стимулюють продовження імпорту.

В Азії китайський юань досягнув двомісячного максимуму в нічній офшорній торгівлі. Агентство Reuters повідомило, що китайська влада попросила Ping An Insurance Group придбати контрольний пакет акцій постраждалого забудовника Country Garden.

Споживчі ціни в Китаї впали у жовтні, як показали дані у четвер, що підігріває очікування зниження процентних ставок.

"На ринку зростають очікування подальшого зниження ставок центральним банком Китаю, враховуючи слабкі темпи інфляції та все ще обмежене відновлення економіки", - сказав Майкл Ван, валютний аналітик MUFG у Сінгапурі.

Пізніше у ході сесії основну увагу буде приділено виступу голови ФРС Джерома Пауелла.

На Близькому Сході ізраїльські сили боролися з бойовиками ХАМАС на близькій відстані в місті Газа, проте активний продаж доларів з боку Банку Ізраїлю допоміг повернути шекель до довоєнного рівня 3,83 за долар.