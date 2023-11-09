S&P 500 та Nasdaq ледве продовжують серію перемог, оскільки інвестори стежать за прибутковістю та коментарями ФРС

Індекси S&P 500 і Nasdaq в середу здобули невелике зростання, продовживши свою недавню серію перемог, оскільки інвестори зважили нещодавні коментарі представників Федеральної резервної системи щодо сигналів про динаміку процентних ставок і зосередилися на напрямку прибутковості казначейських облігацій.

Прибутковість казначейських облігацій США різко знизилася після того, як наприкінці жовтня базова 10-річна казначейська облігація перевищила 5%, оскільки коментарі представників ФРС і м'якіші дані праці привели до зростаючих очікувань, що центральний банк досяг кінця циклу підвищення ставок.

Це падіння сприяло ралі акцій, яке принесло індексам S&P 500 та Nasdaq найдовшу серію зростання за два роки до закриття у середу на восьми та дев'яти сесіях відповідно.

Ринки оцінюють ймовірність зниження ставки як мінімум на 25 базисних пунктів вже в травні приблизно в 50%, згідно з даними CME FedWatch Tool порівняно з приблизно 41% тижнем раніше.

Проте коментарі кількох представників центрального банку за останні кілька днів залишили можливість для додаткових підвищень, викликаючи певну невпевненість серед інвесторів.

«Всі ніби знають, що або ми отримаємо ще одне підвищення, або вони закінчили, і, ймовірно, вони закінчили», - сказав Джейсон Уер, директор з інвестицій Albion Financial Group.

«Якщо ми отримаємо рецесію, акції матимуть іншу оцінку, доходи виглядатимуть інакше. Якщо цього не станеться, то ми, ймовірно, опинимося в контексті нової ранньої стадії бугаєвого ринку», - сказав він.

«Це питання, яке інвестори будуть задавати собі, спостерігаючи за прибутковістю: інформація, яку ми отримаємо до кінця року про прибутковість та економічні дані, пов'язані з рецесією, керуватиме стрічкою».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 40,33 пунктів, або 0,12%, до 34 112,27; індекс S&P 500 додав 4,40 пункту, або 0,10%, до 4382,78; Nasdaq Composite додав 10,56 пунктів, або 0,08%, до 13 650,41.

Падіння індексу Доу-Джонса перервало серію перемог, що тривала сім сесій.

Голова ФРС Джером Пауелл не прокоментував грошово-кредитну політику у вступному слові на конференції зі статистики центрального банку США в середу. Він планує виступити на іншій конференції у четвер.

Прибутковість за довгостроковими казначейськими облігаціями впала, як і прибутковість за 10-річними казначейськими облігаціями впала наступного дня після аукціону на суму 40 мільярдів доларів, який аналітики вважали за прийнятний, враховуючи збільшений розмір.

Акції Eli Lilly зросли на 3,2% після того, як Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило препарат виробника для зниження ваги.

Прибуток Warner Bros Discovery впав на 19% після того, як конгломерат засобів масової інформації та розваг заявив, що страйки в Голлівуді та слабкий рекламний ринок можуть завдати збитків доходам у 2024 році, чинячи тиск на компанію-аналогу Paramount Global.

Акції Take-Two Interactive Software підскочили на 5,2% після того, як компанія заявила, що на початку наступного місяця випустить трейлер останньої частини своєї франшизи відеоігор Grand Theft Auto.

Акції виробника електромобілів Lucid Group знизилися на 8,1% після зниження прогнозу виробництва.

На NYSE падаючі емітенти перевищували число зростаючих у співвідношенні 1,3 до 1, тоді як на Nasdaq кількість емітентів, що падають, перевищувало число підростаючих у співвідношенні 1,7 до 1 на Nasdaq.

Індекс S&P 500 встановив 17 нових 52-тижневих максимумів та вісім нових мінімумів, а індекс Nasdaq зафіксував 53 нових максимуми та 206 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 10,27 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,95 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.