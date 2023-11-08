Європейські акції стагнують напередодні ключового виступу Пауелла; звіти також у центрі уваги

У середу європейські фондові ринки торгувалися мляво, оскільки інвестори чекають на коментарі голови ФРС Джерома Пауелла, одночасно перетравлюючи квартальні корпоративні звіти.

О 10:30 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, CAC 40 у Франції торгувався практично без змін, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1%.

Європейські акції переважно перейшли в режим очікування напередодні дводенних коментарів Джерома Пауелла, голови Федеральної резервної системи США, які розпочнуться пізніше під час сесії.

Світові фондові ринки виросли минулого тижня на тлі збільшених надій, яким сприяли слабкі дані щодо зайнятості в США, про те, що процентні ставки в США досягли свого піку.

Проте, коментарі ФРС цього тижня, як правило, застерігають від самозаспокоєності у боротьбі з інфляцією. Інвестори чекатимуть від Пауелла конкретніших вказівок щодо того, в якому напрямку рухатимуться ставки в США.

У Європі дебати про те, чи планує Європейський центральний банк ще одне підвищення ставок, були викликані річним зростанням споживчих цін у Німеччині, яке склало 3,8% у жовтні, знизившись із 4,5% у попередньому місяці.

Крім того, дані щодо роздрібних продажів у єврозоні за вересень мають бути опубліковані пізніше під час сесії. Очікується, що вони впадуть на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, а річне зниження становитиме 3,1%.

Минулого місяця ЄЦБ перервав серію з десяти підвищення ставок поспіль, що посилило очікування ринку, що його наступним кроком буде їхнє зниження, оскільки до кінця року єврозона потенційно рухається до рецесії.

Тим не менш, Міжнародний валютний фонд заявив раніше в середу, що ЄЦБ повинен утримувати свою ключову ставку за депозитами поблизу рекордно високого рівня 4% протягом усього наступного року, щоб погасити ціновий тиск.

Щодо корпоративного сектору, то це був напружений день для квартальних звітів.

Акції Credit Agricole зросли на 0,5% після того, як другий за величиною лістингу банк Франції опублікував квартальні результати, що перевершили очікування, завдяки хорошим показникам інвестиційного банку та роздрібної діяльності.

Акції Commerzbank зросли на 5% після того, як чистий прибуток німецького кредитора зріс більш ніж утричі у третьому кварталі, чому сприяли вищі відсоткові ставки.

Акції ABN Amro впали більш ніж на 7% після того, як голландський кредитор повідомив, що його чистий процентний дохід виявився на 5% нижчим, ніж у другому кварталі, і на 6% нижчим за очікування, навіть незважаючи на те, що чистий прибуток банку в третьому кварталі виявився кращим, ніж очікувалося.

Акції Continental зросли на 2,2% після того, як німецький виробник шин повідомив про значне зростання скоригованих операційних результатів і трохи підвищив прогноз шинного бізнесу після сильного кварталу.

Акції Marks and Spencer злетіли більш ніж на 9% після того, як британський рітейлер продуктів харчування та одягу відновив виплату дивідендів і повідомив про піврічний прибуток, що перевищив очікування.

Акції Bayer впали на 0,4% після того, як німецький конгломерат оголосив, що розглядає можливість виділення своїх підрозділів Consumer Health та Crop Science.