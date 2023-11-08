Ціни на золото знаходяться під тиском, у центрі уваги промова Пауелла

Ціни на золото трохи змінилися на азіатських торгах у середу, але протягом останніх двох сесій зазнавали різких втрат, оскільки яструбині коментарі представників Федеральної резервної системи змусили трейдерів переглянути очікування подальшого підвищення процентних ставок.

Це поставило в центр уваги майбутню промову голови ФРС Джерома Пауелла, після того, як його коментарі на засіданні минулого тижня були сприйняті ринками як дещо менш войовничі.

Золото продемонструвало деяке зростання минулого тижня після засідання ФРС, а м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі посилили надії на завершення циклу підвищення ставок центральним банком.

Але деякі представники ФРС применшили очікування паузи, пославшись на необхідність подальшого підвищення ставок на тлі зміцнення економіки та сталої інфляції.

Це погіршило перспективи золота з огляду на те, що вищі ставки зменшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Спотове золото о 06:33 EET впало на 0,1% до $1967,78 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у грудні не змінилися на рівні $1973,85 за унцію.

Пауелл збирається виступити двічі на цьому тижні: один раз у середу та один раз на четвер. Будь-які подальші коментарі з економіки та грошово-кредитної політики США будуть у центрі уваги, особливо після м'якших, ніж очікувалося, показників зайнятості в несільськогосподарському секторі за жовтень.

Але до Пауелла кілька представників ФРС, зокрема голова ФРС Мішель Боуман, президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі та президент ФРБ Чикаго Остан Гулсбі, зазначили, що інфляція все ще залишається надто високою і що ставки потенційно можуть зрости ще найближчими місяцями.

Навіть якщо ФРС зробить паузу, очікується, що вона почне знижувати ставки лише до середини 2024 року, обмежуючи будь-яке значне короткострокове зростання золота.

Центральний банк дав зрозуміти, що ставки в США залишатимуться високими протягом тривалого часу, ймовірно, залишаючись вищими за 5% до кінця 2024 року. Цей сценарій не обіцяє нічого доброго для жовтого металу у короткостроковій перспективі.

Золото також побачило зниження попиту на безпечні активи на тлі послаблення занепокоєння ринку щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Серед промислових металів ціни на мідь у середу трохи впали, продовжуючи нещодавні втрати після того, як слабкі економічні дані Китаю викликали ще більше занепокоєння найбільшим у світі імпортером міді.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у грудні, впали на 0,1% до $3,6822 за фунт.

Після того, як дані з торгівлі Китаю значною мірою розчарували ринки у вівторок, основна увага тепер приділяється показникам інфляції в країні, які мають вийти в четвер, щодо будь-яких ознак збільшення витрат.

Інвестори в мідь відчули деяке полегшення після повідомлень про те, що китайські регулюючі органи зустрілися з декількома великими забудовниками країни, щоб оцінити їх фінансове становище, що потенційно може означати посилення політичної підтримки сектора.