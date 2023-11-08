Фінансові новини
- |
- 08.11.23
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зализує рани напередодні виступу голови ФРС Пауелла
08:19 08.11.2023 |
Долар відновив свої позиції в середу і трохи підріс після того, як безліч спікерів Федеральної резервної системи залишили двері відчиненими для подальшого підвищення ставок, тоді як трейдери чекали на виступ голови Джерома Пауелла про майбутню політику центрального банку.
Долар США, який впав минулого тижня після рішення ФРС зберегти ставку на незмінному рівні, а також на даних, що вказують на охолодження ринку праці в США, знайшов нижню межу, оскільки ринки, як і раніше, не дійшли згоди, чи досягнутий пік ставок у США, і коли ФРС зможе розпочати пом'якшення фінансово-кредитних умов.
За даними CME FedWatch tool, ф'ючерси вказують на приблизно 15% ймовірність нового підвищення до січня, але закладають 22% ймовірність того, що зниження ставок може відбутися вже в березні.
Британський фунт, який раніше цього тижня досяг семитижневого максимуму до долара, востаннє знаходився на деякій відстані від долара на рівні 1,2286 долара.
Японська єна знову впала на слабший бік від 150 за долар після невеликого перепочинку минулого тижня. Востаннє курс становив 150,56 за долар.
Індекс долара США, який минулого тижня продемонстрував різке тижневе падіння приблизно за чотири місяці, зріс на 0,03% до 105,57 і готувався до тижневого зростання.
"Ми спостерігаємо невелике відновлення долара США, але цього слід очікувати після такого різкого розпродажу", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.
«Цього тижня ми також спостерігаємо обов'язкову яструбину реакцію з боку спікерів ФРС, оскільки вони намагаються відвести очікування ринку від зниження ставок».
Багато представників Федеральної резервної системи у вівторок зберегли збалансований тон і заявили, що вони зважують сильні економічні дані, деякі ознаки уповільнення та вплив вищої прибутковості довгострокових облігацій, оскільки вони розглядають можливість подальшого підвищення ставок, щоб знизити інфляцію.
Тепер основна увага приділяється виступу голови ФРС Пауелла пізніше у середу.
«Існує ризик, що ми можемо побачити подальше зміцнення долара США сьогодні, якщо Пауелл і (компанія) продовжать нагадувати ринкам про свою концепцію «вище - довше», - сказав Сімпсон.
Євро впав на 0,07% до $1,0691, чому ще більше сприяли погіршення перспектив зростання в єврозоні. Дані у вівторок показали, що промислове виробництво Німеччини у вересні впало більше, ніж очікувалося.
"Змішані перспективи споживчих та інвестиційних витрат роблять єврозону дуже близькою до рецесії", - сказав економіст Wells Fargo Нік Бенненбрук.
"Незалежно від того, чи впаде єврозона в рецесію, ми бачимо достатньо перешкод для зростання, щоб припустити, що жорсткість грошово-кредитної політики Європейського центрального банку завершена".
Австралійський долар боровся на рівні 0,6425 дол., впавши на 0,8% на попередній сесії - це найбільше денне зниження приблизно за місяць.
Резервний банк Австралії (РБА) у вівторок підвищив відсоткові ставки до 12-річного максимуму, поклавши кінець чотирьом місяцям стабільної політики, але пом'якшив свою упередженість до посилення ставок, зробивши її більш залежною від даних, що надходять.
"Ми не очікуємо, що РБА зробить ще одне підвищення ставок у грудні", - заявила головний економіст Westpac Люсі Елліс.
«Останній абзац заяви містив зміну у формулюваннях... Це означає, що правління сподівається, що більше не доведеться підвищувати ставки, але готове зробити це, якщо щось зміниться. Нової інформації недостатньо. Груднева зустріч, покликана змінити погляди».
Новозеландський долар також упав на 0,12% до $0,5928.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коли почнуться переговори про вступ України до ЄС. П'ять головних питань перед стартом
|США відреагували на заяву Зеленського про те, що вибори в Україні під час війни не на часі
|Кулеба: у ЄС запропонували можливу форму спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
|Топ-чиновники США закликали Конгрес виділити для України 11,8 млрд доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Європейські акції стагнують напередодні ключового виступу Пауелла; звіти також у центрі уваги
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.11.23
|Ціни на золото знаходяться під тиском, у центрі уваги промова Пауелла
|Долар зализує рани напередодні виступу голови ФРС Пауелла
|Азіатські акції знизилися на тлі відновлення побоювань щодо підвищення ставок та невизначеності у Китаї
|S&P 500 та Nasdaq продемонстрували найдовшу серію перемог за 2 роки
Бізнес
|SpaceX перестала отримувати збиток від супутникового інтернету Starlink
|Американський виробник рослинних замінників м'яса Beyond Meat погіршив прогноз виторгу на 2023 р., скоротить 19% робочих місць
|Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду
|У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві
|Xiaomi 14 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|realme GT Neo 5 SE обійшов Redmi Note 12 Turbo і став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu
|Україна підписала міжнародну декларацію про безпечне використання ШІ