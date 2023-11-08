Долар зализує рани напередодні виступу голови ФРС Пауелла

Долар відновив свої позиції в середу і трохи підріс після того, як безліч спікерів Федеральної резервної системи залишили двері відчиненими для подальшого підвищення ставок, тоді як трейдери чекали на виступ голови Джерома Пауелла про майбутню політику центрального банку.

Долар США, який впав минулого тижня після рішення ФРС зберегти ставку на незмінному рівні, а також на даних, що вказують на охолодження ринку праці в США, знайшов нижню межу, оскільки ринки, як і раніше, не дійшли згоди, чи досягнутий пік ставок у США, і коли ФРС зможе розпочати пом'якшення фінансово-кредитних умов.

За даними CME FedWatch tool, ф'ючерси вказують на приблизно 15% ймовірність нового підвищення до січня, але закладають 22% ймовірність того, що зниження ставок може відбутися вже в березні.

Британський фунт, який раніше цього тижня досяг семитижневого максимуму до долара, востаннє знаходився на деякій відстані від долара на рівні 1,2286 долара.

Японська єна знову впала на слабший бік від 150 за долар після невеликого перепочинку минулого тижня. Востаннє курс становив 150,56 за долар.

Індекс долара США, який минулого тижня продемонстрував різке тижневе падіння приблизно за чотири місяці, зріс на 0,03% до 105,57 і готувався до тижневого зростання.

"Ми спостерігаємо невелике відновлення долара США, але цього слід очікувати після такого різкого розпродажу", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

«Цього тижня ми також спостерігаємо обов'язкову яструбину реакцію з боку спікерів ФРС, оскільки вони намагаються відвести очікування ринку від зниження ставок».

Багато представників Федеральної резервної системи у вівторок зберегли збалансований тон і заявили, що вони зважують сильні економічні дані, деякі ознаки уповільнення та вплив вищої прибутковості довгострокових облігацій, оскільки вони розглядають можливість подальшого підвищення ставок, щоб знизити інфляцію.

Тепер основна увага приділяється виступу голови ФРС Пауелла пізніше у середу.

«Існує ризик, що ми можемо побачити подальше зміцнення долара США сьогодні, якщо Пауелл і (компанія) продовжать нагадувати ринкам про свою концепцію «вище - довше», - сказав Сімпсон.

Євро впав на 0,07% до $1,0691, чому ще більше сприяли погіршення перспектив зростання в єврозоні. Дані у вівторок показали, що промислове виробництво Німеччини у вересні впало більше, ніж очікувалося.

"Змішані перспективи споживчих та інвестиційних витрат роблять єврозону дуже близькою до рецесії", - сказав економіст Wells Fargo Нік Бенненбрук.

"Незалежно від того, чи впаде єврозона в рецесію, ми бачимо достатньо перешкод для зростання, щоб припустити, що жорсткість грошово-кредитної політики Європейського центрального банку завершена".

Австралійський долар боровся на рівні 0,6425 дол., впавши на 0,8% на попередній сесії - це найбільше денне зниження приблизно за місяць.

Резервний банк Австралії (РБА) у вівторок підвищив відсоткові ставки до 12-річного максимуму, поклавши кінець чотирьом місяцям стабільної політики, але пом'якшив свою упередженість до посилення ставок, зробивши її більш залежною від даних, що надходять.

"Ми не очікуємо, що РБА зробить ще одне підвищення ставок у грудні", - заявила головний економіст Westpac Люсі Елліс.

«Останній абзац заяви містив зміну у формулюваннях... Це означає, що правління сподівається, що більше не доведеться підвищувати ставки, але готове зробити це, якщо щось зміниться. Нової інформації недостатньо. Груднева зустріч, покликана змінити погляди».

Новозеландський долар також упав на 0,12% до $0,5928.