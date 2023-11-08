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S&P 500 та Nasdaq продемонстрували найдовшу серію перемог за 2 роки
07:52 08.11.2023 |
Акції США зросли у вівторок, при цьому індекси S&P 500 і Nasdaq продемонстрували найдовшу серію зростання за два роки, оскільки зниження прибутковості казначейських облігацій США підтримало зростаючі акції з мегакапіталізацією, тоді як інвестори шукали більшої ясності за відсотковими ставками від Федеральної резервної системи.
Прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій продемонструвала п'яте зниження за шість сесій на тлі очікувань, що ФРС завершить цикл підвищення ставок. Прибутковість продовжила падіння після солідного аукціону на суму 48 мільярдів доларів у 3-річних облігаціях, а аукціони за 10-річними облігаціями та 30-річними облігаціями мають відбутися пізніше цього тижня.
Очікування завершення циклу підвищення ставок ФРС останніми днями посилилися, але ринок, як і раніше, чутливий до можливості подальшого підвищення ставок, а представники центрального банку були обережні у коментарях щодо майбутньої траєкторії ставок.
Ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС знову збереже стабільні ставки на своєму грудневому засіданні з політики у 90,2% порівняно з 68,9% тиждень тому, згідно з даними CME FedWatch Tool.
Керуючий ФРС Крістофер Уоллер заявив у вівторок, що економічне зростання США в третьому кварталі, що склало 4,9% у річному обчисленні, було "видатним" показником, за яким варто стежити, поки центральний банк обмірковує свої наступні заходи політики. Його колега-губернатор Мішель Боуман заявила, що вона сприйняла нещодавні дані щодо валового внутрішнього продукту як доказ того, що економіка не лише «залишилася сильною», але, можливо, набрала швидкість і вимагає вищої процентної ставки ФРС.
Президент Федерального резервного банку Міннеаполісу Ніл Кашкарі та президент Чикаго ФРБ Остан Гулсбі також відмовилися виключати можливість зниження ставок.
Голова ФРС Джером Пауелл виступить у середу та четвер.
«Сьогоднішня історія полягає в тому, що ФРС закінчив, але вчора, можливо, цього не було. Пауелл збирається виступити в четвер, так що це залишить двері відчиненими», - сказав Кен Полкарі, керуючий партнер Kace Capital Advisors у Бока. Ратон, Флорида.
"Але те, що ринок говорить вам - ринок, трейдери - наполягає на тому, що ми всі закінчили, це зниження ставок, майже якби вони викручували руки".
Зниження прибутковості допомогло підняти акції компаній з великою капіталізацією, таких як Microsoft (+1,1%), Apple (+1,5%) та Amazon (+2,1%), що стало найбільшим стимулом для індексів S&P 500 та Nasdaq.
Промисловий індекс Dow Jones зріс на 56,94 пунктів, або 0,17%, до 34 152,8; Індекс S&P 500 додав 12,40 пункту, або 0,28%, до 4378,38, а індекс Nasdaq Composite додав 121,08 пункту, або 0,90%, до 13 639,86.
S&P 500 сьомий день поспіль знаходиться в плюсі, а Nasdaq демонструє восьме зростання поспіль, що є найдовшою такою смугою для кожного індексу за два роки. Індекс Доу-Джонса зростав сьому сесію поспіль, це найтриваліша сесія з 13 сесії в липні.
Енергетичний сектор, який показав найгірші результати за сесію, впав на 2,2%, оскільки ціни на нафту впали більш ніж на 4% на тлі побоювань щодо попиту та зміцнення долара.
Президент Федерального резервного банку Далласа Лорі Логан також втрутилася в розмову, заявивши, що хоча вона підтримала збереження процентної ставки ФРС минулого тижня, щоб оцінити, чи достатньо жорсткі фінансові умови для зниження інфляції, вона все ще залишається надто високою.
Акції Uber Technologies зросли на 3,7%, оскільки компанія, яка надає послуги таксі, прогнозувала, що скоригований основний прибуток у четвертому кварталі перевищить прогнози.
Акції Datadog зросли на 28% після підвищення прогнозу річного скоригованого прибутку та виручки.
На NYSE емітенти, що падають, перевищували за чисельністю зростаючі акції у співвідношенні 1,2 до 1, тоді як на Nasdaq падають випуски перевищували за чисельністю зростаючі акції у співвідношенні 1,1 до 1.
Індекс S&P 500 встановив 15 нових 52-тижневих максимумів та три нових мінімуми, а індекс Nasdaq зафіксував 48 нових максимумів та 145 нових мінімумів.
Обсяг на біржах США становив 10,08 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,94 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.
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