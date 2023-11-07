Мінфін розмістив облігації на 11 мільярдів, знизивши ставки

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 7 листопада розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 11,09 мільярда гривень, знизивши ставки.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 2,73 мільярда гривень. Водночас ставка за ними знизилася до 16,99% із 17,08% тижнем раніше.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 4,22 мільярда гривень, ставку за ними вдалося знизити з 18,03% до 17,90% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 4,14 мільярда гривень під 18,87% річних.





Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону 177* 178* 179 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000229025 Дорозміщення UA4000228910 Первинне розміщення UA4000229116 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 3000000 4000000 4000000 Дата розміщення 07.11.2023 07.11.2023 07.11.2023 Дата оплати за придбані облігації 08.11.2023 08.11.2023 08.11.2023 Дата оплати відсотків 24.01.2024 28.02.2024 Дата оплати відсотків 24.07.2024 28.08.2024 Дата оплати відсотків 22.01.2025 26.02.2025 Дата оплати відсотків 23.07.2025 27.08.2025 Дата оплати відсотків 25.02.2026 Дата оплати відсотків 26.08.2026 Дата оплати відсотків 24.02.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію - 90.75 94.35 Номінальний рівень дохідності, % 17.08 18.15 18.87 Термін обігу (днів) 210 623 1204 Дата погашення 05.06.2024 23.07.2025 24.02.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 11296077000 5571612000 4603679000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3000000000 4000000000 4000000000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6000000000 12000000000 4000000000 Кількість поданих заявок, шт. 33 44 45 Кількість задоволених заявок, шт. 32 32 45 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.08 18.00 18.90 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.39 17.85 18.80 Встановлена дохідність, % 17.00 17.90 18.90 Середньозважена дохідність, % 16.99 17.90 18.87 Надходження до бюджету 2732912261.31 4219849892.81 4140836160.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України