Мінфін розмістив облігації на 11 мільярдів, знизивши ставки

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 7 листопада розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 11,09 мільярда гривень, знизивши ставки.
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 2,73 мільярда гривень. Водночас ставка за ними знизилася до 16,99% із 17,08% тижнем раніше.
Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 4,22 мільярда гривень, ставку за ними вдалося знизити з 18,03% до 17,90% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 4,14 мільярда гривень під 18,87% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
|Номер аукціону
|177*
|178*
|179
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000229025
|Дорозміщення UA4000228910
|Первинне розміщення UA4000229116
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3000000
| 4000000
| 4000000
| Дата розміщення
| 07.11.2023
| 07.11.2023
| 07.11.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 08.11.2023
| 08.11.2023
| 08.11.2023
| Дата оплати відсотків
|
| 24.01.2024
| 28.02.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 24.07.2024
| 28.08.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 22.01.2025
| 26.02.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 23.07.2025
| 27.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 25.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 26.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 24.02.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| -
| 90.75
| 94.35
| Номінальний рівень дохідності, %
| 17.08
| 18.15
| 18.87
|Термін обігу (днів)
| 210
| 623
| 1204
| Дата погашення
| 05.06.2024
| 23.07.2025
| 24.02.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 11296077000
| 5571612000
| 4603679000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3000000000
| 4000000000
| 4000000000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 6000000000
| 12000000000
| 4000000000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 33
| 44
| 45
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 32
| 32
| 45
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.08
| 18.00
| 18.90
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.39
| 17.85
| 18.80
| Встановлена дохідність, %
| 17.00
| 17.90
| 18.90
| Середньозважена дохідність, %
| 16.99
| 17.90
| 18.87
|Надходження до бюджету
| 2732912261.31
| 4219849892.81
| 4140836160.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України