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Мінфін розмістив облігації на 11 мільярдів, знизивши ставки

20:16 07.11.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 7 листопада розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 11,09 мільярда гривень, знизивши ставки.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 2,73 мільярда гривень. Водночас ставка за ними знизилася до 16,99% із 17,08% тижнем раніше.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 4,22 мільярда гривень, ставку за ними вдалося знизити з 18,03% до 17,90% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 4,14 мільярда гривень під 18,87% річних.


Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону177*178*179
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000229025Дорозміщення UA4000228910Первинне розміщення UA4000229116
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3000000 4000000 4000000
Дата розміщення 07.11.2023 07.11.2023 07.11.2023
Дата оплати за придбані облігації 08.11.2023 08.11.2023 08.11.2023
Дата оплати відсотків  24.01.2024 28.02.2024
Дата оплати відсотків  24.07.2024 28.08.2024
Дата оплати відсотків  22.01.2025 26.02.2025
Дата оплати відсотків  23.07.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків   25.02.2026
Дата оплати відсотків   26.08.2026
Дата оплати відсотків   24.02.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію - 90.75 94.35
Номінальний рівень дохідності, % 17.08 18.15 18.87
Термін обігу (днів) 210 623 1204
Дата погашення 05.06.2024 23.07.2025 24.02.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 11296077000 5571612000 4603679000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3000000000 4000000000 4000000000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6000000000 12000000000 4000000000
Кількість поданих заявок, шт. 33 44 45
Кількість задоволених заявок, шт. 32 32 45
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.08 18.00 18.90
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.39 17.85 18.80
Встановлена дохідність, % 17.00 17.90 18.90
Середньозважена дохідність, % 16.99 17.90 18.87
Надходження до бюджету 2732912261.31 4219849892.81 4140836160.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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