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Долар упевнено зміцнюється до євро, єни та фунта
14:43 07.11.2023 |
Долар США впевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,47%, ширший WSJ Dollar Index - 0,41%.
Сигнали охолодження американського ринку праці, які посилили впевненість трейдерів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) завершила цикл підйому базової відсоткової ставки, призвели до суттєво ослаблення долара наприкінці минулого тижня.
Однак настрій ринку змінився після заяв голови Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполіса Ніла Кашкарі, який дав зрозуміти, що вважає ризик надмірного посилення грошово-кредитної політики в США менш суттєвим, ніж ризик недостатнього підвищення ставки.
"Недостатнє посилення не дасть нам змоги повернути інфляцію до цільового показника у 2% у найближчому майбутньому", - заявив Кашкарі в інтерв'ю The Wall Street Journal у понеділок.
Він також зазначив, що вважає передчасним говорити про перемогу над високою інфляцією в США, незважаючи на очевидне уповільнення темпів зростання споживчих цін.
"Перш ніж говорити, що ми вирішили проблему, давайте оцінимо більше даних і подивимося, як розвивається ситуація в економіці", - сказав Кашкарі в іншому інтерв'ю - для Fox News.
Пара євро/долар за даними на 14:00 кч у вівторок торгується на рівні $1,0676 порівняно з $1,0720 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2290 проти $1,2342 напередодні.
Головний економіст Банку Англії Г'ю Пілл заявив, що не вважає "зовсім вже невиправданими" очікування ринку, згідно з якими британський ЦБ почне знижувати базову ставку в середині 2024 року.
Він зазначив, що збереження Банком Англії обмежувальної політики протягом надто тривалого часу може спровокувати рецесію в Британії.
Наразі фінансові ринки очікують, що британський ЦБ опустить ставку до 4,5% з нинішніх 5,25% до кінця 2024 року, зазначає The Guardian.
Вартість долара в парі з єною піднялася під час торгів до 150,40 єни порівняно з 150,07 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/юань торгується на рівні 7,2841 юаня порівняно з 7,2694 юаня напередодні.
Курс австралійського долара опустився до $0,6419 порівняно з $0,6491 за підсумками попередньої сесії, незважаючи на рішення Резервного банку Австралії (RBA) про підвищення ключової процентної ставки.
RBA підняв ставку на 25 базисних пунктів - до 4,35% річних із 4,1% за підсумками засідання у вівторок. Це перше збільшення ставки з липня. RBA утримував ставку незмінною на попередніх чотирьох засіданнях.
"Інфляція в Австралії пройшла свій пік, проте залишається занадто високою, а також виявилася стійкішою, ніж ми очікували кілька місяців тому", - заявила голова RBA Мішель Буллок, слова якої наведено в повідомленні ЦБ. "Хоча RBA, як і раніше, очікує, що інфляція продовжить уповільнюватися, це, ймовірно, відбуватиметься повільніше, ніж ми вважали", - зазначила Буллок.
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