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АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України в жовтні знизилися на 1,9%, до $38,97 млрд - НБУ

 

Міжнародні резерви України в жовтні знизилися на 1,9%, або на $735,2 млн і на 1 листопада 2023 року, за попередніми даними, становили $38 млрд 973,0 млн, повідомив Національний банк України (НБУ) у вівторок.

"Така динаміка зумовлювалася інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Водночас обидва чинники значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів", - зазначив центробанк.

Він уточнив, що минулого місяця продав на валютному ринку $3 млрд 351,5 млн і викупив до резервів $14,0 млн, отже, чистий продаж валюти становив $3 млрд 337,5 млн порівняно з $2 млрд 691,4 млн у вересні.

"Зростання інтервенцій насамперед зумовлювалося ситуативним збільшенням попиту на валюту в перші дні переходу від фіксації курсу до режиму керованої гнучкості курсу", - зазначив НБУ. Він додав, що в перший тиждень переходу чистий продаж становив $1 млрд 151,7 млн, а надалі інтервенції з продажу валюти стабілізувалися до рівня, що спостерігався до моменту переходу до керованої гнучкості курсу.

Згідно з даними Нацбанку, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $3 млрд 313,1 млн, зокрема $1 млрд 590,4 млн макрофінансова допомога від ЄС, $1 млрд 150 млн - грант США через Цільовий фонд донорів Світового банку та $572,7 млн - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Переоцінка вартості фінансових інструментів збільшила резерви в жовтні на $247,2 млн, зазначив Нацбанк.

Водночас, зазначив регулятор, уряд України виплатив за обслуговування і погашення держборгу в іноземній валюті $892,5 млн, з яких $715,3 млн - за валютними ОВДП, $135,8 млн - Світовому банку і $80,1 млн - МВФ.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту", - наголошується в повідомленні, тоді як місяць тому цей показник становив 5,3 місяця.

Наприкінці жовтня НБУ підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець поточного року до $41,8 млрд із $38,3 млрд у липневому прогнозі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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