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НБУ встановив довідковий курс гривні - 36,0456 грн/$1
13:48 07.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 7 листопада 2023 року.
|Показник
|06.11.2023
|07.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.0458
|36.0456
|0.00
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 листопада - 36,0426 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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