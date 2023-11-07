НБУ встановив довідковий курс гривні - 36,0456 грн/$1

"І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці і далі працювати тільки в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України", - Зеленський.