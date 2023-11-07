Європейські акції падають; Промислове виробництво Німеччини та корпоративні доходи у центрі уваги

Європейські фондові ринки у вівторок значно знизилися, оскільки інвестори перетравили слабкі дані щодо промислового виробництва Німеччини, а також зростання квартальних прибутків корпорацій.

Об 11:00 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, CAC 40 у Франції торгувався на 0,2% нижче, а FTSE 100 у Великій Британії торгувався без змін.

Промислове виробництво Німеччини у вересні впало більше, ніж очікувалося, впавши на 1,4% порівняно з попереднім місяцем, що ще більше свідчить про слабкі економічні умови в Європі.

Ці дані, що розчаровують, дозволяють припустити, що зростання ВВП країни в третьому кварталі може бути переглянуте у бік зниження і, ймовірно, посилить тиск на Європейський центральний банк з метою пом'якшення його грошово-кредитної політики.

Вересневі ціни виробників єврозони будуть опубліковані пізніше під час сесії, і очікується, що вони зростуть на 0,5% порівняно з місяцем, що на 12,5% менше, ніж у річному обчисленні.

Раніше в ході сесії європейські акції отримали негативну передачу з Азії після того, як дані вказали на перешкоди для китайської економіки, що продовжуються.

У жовтні китайський експорт скоротився на 6,4% у річному обчисленні, прискорившись з падіння на 6,2% у попередньому місяці, тоді як профіцит торговельного балансу країни впав до найгіршого рівня з травня 2022 року у розпал пандемії COVID-19.

Падіння експорту сигналізувало про погіршення попиту за кордоном, особливо з боку найбільших торгових напрямків Китаю - Європи та США.

Крім негативних настроїв, Резервний банк Австралії підвищив процентні ставки, пославшись на повільніше, ніж очікувалося, зниження інфляції.

Щодо корпоративних новин, акції UBS зросли на 4,2% після того, як банківський гігант дав зрозуміти, що його основний бізнес з управління капіталом стабілізується навіть після повідомлення про збиток у $785 млн у третьому кварталі. Це сталося після того, як швейцарський кредитор узяв на себе витрати на суму 2,1 мільярда доларів, пов'язані зі своїм конкурентом Credit Suisse.

Акції Direct Line зросли на 4,7% після того, як страхова група повідомила про хороші результати у третьому кварталі, чому сприяло здорове зростання автомобільного підрозділу.

Акції Associated British Foods зросли на 6,1% після того, як власник рітейлера швидкої моди Primark оголосив про новий зворотний викуп акцій і величезні дивіденди після повідомлення про двозначне зростання виручки та прибутку.

Акції Watches Of Switzerland зросли на 6,8%, оскільки рітейлер предметів розкоші очікує більш ніж подвоїти свій річний прибуток до 2028 року.

З іншого боку, акції Capgemini впали на 0,3% після того, як французька ІТ-консалтингова група повідомила про падіння виручки в третьому кварталі на 1,3%, оскільки умови залишалися складними і доходи в північноамериканському регіоні знижувалися.