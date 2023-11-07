Ціни на золото падають на тлі відновлення долара; у центрі уваги виступи представників ФРС

Ціни на золото продовжили падіння на азіатських торгах у вівторок через відновлення долара та прибутковості казначейських облігацій, перед виступом низки великих спікерів Федеральної резервної системи цього тижня.

Серед промислових металів ціни на мідь різко впали після того, як дані з торгівлі від найбільшого імпортера Китаю значною мірою не виправдали очікувань.

Долар відскочив від шеститижневих мінімумів на одноденних торгах після того, як президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі попередив, що ще зарано оголошувати про припинення циклу підвищення ставок ФРС.

Його коментарі змусили трейдерів відмовитися від деяких ставок на тривалу паузу ФРС цього року, а також спровокували різкі втрати у недохідних активах, таких як золото, яке стало особливо чутливим до процентних ставок за останній рік.

О 07:15 EET спотове золото впало на 0,3% до $1971,43 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,5% до $1977,95 за унцію.

На останніх сесіях золото демонструвало тривале зниження, оскільки трейдери також встановили меншу премію за ризик на жовтий метал після війни між Ізраїлем і Хамасом. Відсутність значної ескалації конфлікту підірвала попит на безпечні активи (safe haven demand) для жовтого металу.

Цього тижня ринки очікують на переговори низки великих чиновників ФРС, насамперед голови Джерома Пауелла, який виступить на двох окремих заходах у середу і п'ятницю.

Трейдери стежитимуть за тим, чи збереже Пауелл свою яструбину риторику, розпочату минулого тижня, або пом'якшить її перед деяким охолодженням на ринку праці.

Хоча Пауелл в основному зберіг свою яструбину позицію на засіданні минулого тижня, ринки сприйняли його коментарі як знак того, що ФРС розглядає можливість паузи, особливо після того, як дані показали більше, ніж очікувалося зниження кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі в жовтні.

Але це надало обмежену підтримку золоту, оскільки трейдери переважно переключилися на активи, орієнтовані на ризик. Перспективи жовтого металу також були стриманими з огляду на те, що ставки в США залишатимуться високими протягом тривалого часу.

Крім Пауелла, цього тижня виступатимуть й інші представники ФРС, зокрема Остан Гулсбі, Крістофер Уоллер та Лорі Логан.

Ціни на мідь різко впали у вівторок, звівши нанівець деякі успіхи, досягнуті за минулий тиждень після того, як дані показали, що експорт Китаю в жовтні впав більше, ніж очікувалося, тоді як профіцит торговельного балансу країни скоротився до найгіршого рівня за 17 місяців.

Ф'ючерси на мідь подешевшали на 0,5% - до $3,6922 за фунт.

Хоча китайський імпорт міді у жовтні все ще зріс до 10-місячного максимуму, слабкість експорту викликала стурбованість уповільненням основних економічних факторів Китаю.

Імпорт в останні місяці був підтриманий переважно рядом заходів стимулювання з боку Пекіна, які, як очікується, дещо пожвавлять китайську економіку в найближчі місяці.

Проте з початку року імпорт міді, як і раніше, знизився майже на 7%, оскільки попит у найбільшому у світі імпортері міді знизився.