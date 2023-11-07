Долар стабільний, австралійський долар послабшав після того, як РБА пом'якшив яструбину позицію

У вівторок долар залишався стабільним, оскільки трейдери перепочили від ралі ризику (risk rally), тоді як австралійський долар упав після того, як Резервний банк Австралії підняв ставки, але залишив відкритим питання про те, чи будуть потрібні подальші підвищення.

У вівторок РБА підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів, поклавши кінець чотирьом місяцям стабільної політики, але зміна формулювань щодо перспектив посилила очікування того, що центральний банк закінчив своє підвищення ставок.

Австралійський долар впав на 0,52% до $0,6474 після ухвалення рішення і востаннє перебував на рівні $0,6460, але валюта залишалася близькою до тримісячного піку $0,6523, досягнутого в понеділок.

Валютний стратег Банку Співдружності Австралії Керол Конг заявила, що прогнози щодо форвардів були злегка пом'якшені, що було сприйнято як «голубине», внаслідок чого австралійський долар швидко віддав свої досягнення після раптового ралі.

Австралійський долар і новозеландський долар зросли за останні кілька днів після того, як сприятливий звіт про зайнятість у США спонукав ринки запланувати зниження ставок до середини наступного року, що збільшило схильність до ризику. Ківі впав на 0,15% до 0,59545 дол.

«Після того, як РБА піде з дороги, основні визначальні фактори пари AUD/USD знову стануть глобальними. Очікуйте, що фокус повернеться до риторики ФРС і впливів, що випливають з цього, на казначейські облігації США», - сказав Конг.

Ралі облігацій та акцій минулого тижня, схоже, згасає: на початку тижня прибутковість зросла, а фокус ринку переключився на шквал виступів представників ФРС США, які мають виступити цього тижня.

Президент Федерального резервного банку Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив у понеділок, що центральний банк США, ймовірно, має ще багато роботи з контролю над інфляцією.

Голова ФРС Джером Пауелл має виступити в середу та четвер, де основну увагу буде приділено тому, чи збереже він більш миролюбний тон, заданий після засідання ФРС з політики минулого тижня.

"Якщо пізніше цього тижня Пауелл проявить себе більш войовничо, виступаючи проти пом'якшення фінансових умов... Я думаю, що долар може відновитися", - сказав Конг із ЦБ.

«Але я думаю, що ще зарано говорити про те, що останнє ослаблення долара буде стійким. Просто з огляду на те, що FOMC все ще неясно, чи хочуть вони підвищувати ставки далі».

По відношенню до кошика валют індекс долара зріс на 0,085% до 105,36, піднявшись на 0,2% у понеділок, але залишився неподалік майже двомісячного мінімуму 104,84, досягнутого в понеділок.

Євро впав на 0,07% до $1,0707, відступивши від восьмитижневого піку $1,0756, досягнутого в понеділок. Останній раз фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2335, знизившись на 0,05% за день, і ледь не досягнув семитижневого максимуму $1,2428, якого він досяг у понеділок.

Японська єна перебувала на позначці 150,23 за долар, що знову перевищило рівень 150, що тримало трейдерів у напрузі останніми тижнями, оскільки вони шукають ознак інтервенції з Токіо.

Минулого тижня єна досягла позначки 151,74 за долар, наблизившись до мінімумів жовтня 2022 року, що спровокувало кілька раундів інтервенцій із продажу долара.

Керуючий Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у понеділок, що країна досягла прогресу в досягненні цільового показника банку в 2%, але цього недостатньо, щоб покласти край ультрам'якій політиці, попередивши про невизначеність щодо того, чи будуть компанії продовжувати підвищувати заробітну плату наступного року.