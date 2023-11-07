Волл-стріт продовжує переможну серію; увага на спікерах ФРС та казначейських аукціонах

У понеділок фондові індекси США закрилися трохи вище, оскільки інвестори чекають на вказівки низки політиків Федеральної резервної системи щодо курсу політики центрального банку, при цьому на ринок також має надійти велика кількість облігацій.

Минулого тижня акції показали найбільший тижневий процентний приріст приблизно за рік, оскільки слабший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість у США призвів у п'ятницю до зниження прибутковості казначейських облігацій на тлі думки, що ФРС перестала підвищувати процентні ставки і може почати знижувати їх у наступному році.

Очікування ринку, що ФРС збереже відсоткові ставки на грудневому засіданні розташувалися на рівні 90,4%, порівняно з 95,2 у п'ятницю, але вище 74,4% тиждень тому. Очікування зниження ставки як мінімум на 25 базисних пунктів на засіданні у травні 2024 року зросли до понад 50%, згідно з даними CME FedWatch Tool.

Ринки чекатимуть більшої ясності щодо намірів ФРС від офіційних осіб, які виступатимуть пізніше цього тижня, у тому числі від голови Джерома Пауелла, а також від членів із правом голосу, таких як голова ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс та президент ФРС Далласа Лорі Логан.

"Якщо щось в економічних даних не підштовхне до цього, ви не побачите, щоб вони змінили свій тон", - сказав Стівен Массокка, старший віце-президент Wedbush Securities у Сан-Франциско.

Очікування, що ФРС, ймовірно, покінчила з підвищенням ставок, призвели до того, що S&P 500 зріс на 5,85% минулого тижня, а Nasdaq - на 6,61%, що стало найбільшим тижневим стрибком з листопада 2022 року.

«Якою б сильною не була ця купівельна сила, яка в п'ятницю різко зросла, сьогодні її немає, і тому багато хто з цих акцій знову падає, а прибутковість трохи вища», - сказав Массокка.

Тим часом, прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій, яка в п'ятницю впала до п'ятитижневого мінімуму, розгорнулася і досягла максимуму в 4,668% у понеділок, напередодні аукціону з казначейських облігацій на суму близько $12. 10-річні векселі, а також 30-річні облігації.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 34,54 пунктів, або 0,10%, до 34 095,86; індекс S&P 500 додав 7,64 пунктів, або 0,18 %, до 4 365,98; а Nasdaq Composite додав 40,50 пунктів, або 0,30%, до 13 518,78.

Ця сесія знаменує собою шосте зростання поспіль індексів Dow і S&P 500 і сьоме зростання поспіль індексу Nasdaq. Ця смуга є найдовшою для S&P 500 з початку червня, з липня для Dow та з січня для Nasdaq.

Календар економічних даних на цей тиждень мізерний: у четвер будуть опубліковані дані стосовно щотижневих даних щодо допомоги з безробіття, а в п'ятницю - звіт про споживчі настрої Мічиганського університету.

Walt Disney, Instacart і Biogen входять до найбільших компаній, що звітували про прибутки цього тижня.

Загалом 403 компанії з індексу S&P 500 в п'ятницю відзвітували про прибуток в третьому кварталі, причому 81,6% перевершили оцінки аналітиків, згідно з даними LSEG.

Акції Dish Network впали на 37,4% і закрилися на рівні $3,44 після досягнення 25-річного мінімуму $3,41 на новинах про те, що провайдер платного телебачення не виправдав прогноз доходів за третій квартал, а генеральний директор Ерік Карлсон піде з цієї посади.

Акції Bumble впали на 4,4% після того, як оператор програми для знайомств повідомив, що засновниця Вітні Вулф Херд піде з посади генерального директора.

На NYSE емітенти, що падають, перевищували за чисельністю зростаючі акції у співвідношенні 2,3 до 1, тоді як на Nasdaq падаючі емітенти перевищували за чисельністю зростаючі акції у співвідношенні 1,8 до 1.

На NYSE було зафіксовано 64 нових максимуми та 43 нових мінімуми. Індекс S&P 500 продемонстрував дев'ять нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму, у той час як Nasdaq зафіксував 46 нових максимумів та 113 нових мінімумів.