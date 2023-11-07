Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг 3-міс. ДС зріс на 2 млрд грн після перегляду умов за ними

20:06 06.11.2023 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) після заявленої 26 жовтня корекції параметрів монетарного дизайну і тижневої перерви продав тримісячні депозитні сертифікати на тендері в п'ятницю, 3 листопада, на 31,59 млрд грн.

Згідно з інформацією Нацбанку, з урахуванням погашення за два тижні цих інструментів сумарно на 29,63 млрд грн обсяг 3-міс. депосертифікатів в обігу збільшився на 1,96 млрд грн - до 178,30 млрд грн.

Зазначається, що кількість банків-учасників зменшилася на тендері на один - до 40.

Що стосується продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то впродовж двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 246,77 млрд грн до 309,45 млрд грн серед 51-59 банків.

Обсяг обов'язкових резервів із 11 жовтня до 10 листопада становить 328,35 млрд грн, що на 2,21 млрд грн менше, ніж у попередньому періоді.

Як повідомлялося, з 26 вересня НБУ знизив облікову ставку з 20% до 16% річних, але залишив на колишньому рівні ставки за всіма операціями з банками: за ДС "овернайт" - 16%, за 3-міс. ДС - 20% і ставку рефінансування - 22%.

Одночасно регулятор скоригував параметри вкладень банків у 3-міс. депосертифікати, посиливши доступ до них. Отже, з грудня цього року базою для розрахунку ліміту вкладень фінустанов у 3-міс. папери буде виключно приріст строкових гривневих депозитів фізосіб на термін понад три місяці.

Крім того, з 3 листопада НБУ залишив доступ до купівлі 3-міс. ДС тільки тим банкам, у яких немає заборгованості за довгостроковими кредитами рефінансування, а також тендери з їх розміщення тепер проводять раз за два тижні замість колишнього щотижневого графіка.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0426
  0,1279
 0,35
EUR
 1
 38,7206
  0,0072
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1812  0,08 0,23 37,8154  0,03 0,07
EUR 39,7169  0,05 0,14 40,5362  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0350  0,20 0,54 36,0500  0,20 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес