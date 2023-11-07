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Обсяг 3-міс. ДС зріс на 2 млрд грн після перегляду умов за ними
20:06 06.11.2023 |
Національний банк України (НБУ) після заявленої 26 жовтня корекції параметрів монетарного дизайну і тижневої перерви продав тримісячні депозитні сертифікати на тендері в п'ятницю, 3 листопада, на 31,59 млрд грн.
Згідно з інформацією Нацбанку, з урахуванням погашення за два тижні цих інструментів сумарно на 29,63 млрд грн обсяг 3-міс. депосертифікатів в обігу збільшився на 1,96 млрд грн - до 178,30 млрд грн.
Зазначається, що кількість банків-учасників зменшилася на тендері на один - до 40.
Що стосується продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то впродовж двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 246,77 млрд грн до 309,45 млрд грн серед 51-59 банків.
Обсяг обов'язкових резервів із 11 жовтня до 10 листопада становить 328,35 млрд грн, що на 2,21 млрд грн менше, ніж у попередньому періоді.
Як повідомлялося, з 26 вересня НБУ знизив облікову ставку з 20% до 16% річних, але залишив на колишньому рівні ставки за всіма операціями з банками: за ДС "овернайт" - 16%, за 3-міс. ДС - 20% і ставку рефінансування - 22%.
Одночасно регулятор скоригував параметри вкладень банків у 3-міс. депосертифікати, посиливши доступ до них. Отже, з грудня цього року базою для розрахунку ліміту вкладень фінустанов у 3-міс. папери буде виключно приріст строкових гривневих депозитів фізосіб на термін понад три місяці.
Крім того, з 3 листопада НБУ залишив доступ до купівлі 3-міс. ДС тільки тим банкам, у яких немає заборгованості за довгостроковими кредитами рефінансування, а також тендери з їх розміщення тепер проводять раз за два тижні замість колишнього щотижневого графіка.
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