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Банки минулого тижня видали ₴2,4 мільярда доступних кредитів
18:04 06.11.2023 |
В Україні за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки минулого тижня видали 589 пільгових кредитів на загальну суму 2,4 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"За минулий тиждень у межах Програми видано 589 пільгових кредитів на загальну суму 2,4 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 424 кредитні договори на суму 1,1 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 75 331 кредит на загальну суму 247,6 млрд грн, з яких 51 034 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 107,9 млрд гривень (станом на 06.11.2023 р.).
За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 40 509 кредитних договорів на загальну суму 158 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 30 558 кредитних договорів на суму 81,3 млрд грн), з яких: 9,98 млрд грн - на інвестиційні цілі, 9,13 млрд грн - як антикризові кредити, 3,75 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 35,48 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 58,17 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Як повідомлялось, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів. ФРП уклав угоди про співробітництво із 45 банками.
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