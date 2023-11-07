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Долар США дешевшає до євро і фунта, зміцнюється до єни
15:33 06.11.2023 |
Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів вдень у понеділок, зміцнюється в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.
Інфляція в США сповільниться до цільового показника Федеральної резервної системи (ФРС) у наступні 8-10 місяців, вважає президент Федерального резервного банку (ФРБ) Атланти Рафаель Бостік. При цьому ставка ФРС на поточному рівні в 5,25-5,5% річних досить висока, щоб чинити знижувальний тиск на інфляцію, заявив Бостік в інтерв'ю Bloomberg Television.
У п'ятницю DXY впав на 1% після публікації статистики, сприйнятої трейдерами як сигнал завершення циклу посилення грошово-кредитної політики Федрезерву.
Згідно з даними міністерства праці США, кількість робочих місць в американській економіці в жовтні збільшилася на 150 тис. Темпи зростання сповільнилися порівняно з 297 тис. у вересні, а безробіття піднялося до 3,9% з 3,8% місяцем раніше. Дані Мінпраці також показали уповільнення темпів підвищення зарплат у США.
Пара євро/долар за даними на 14:40 кв торгується на рівні $1,0755 порівняно з $1,0732 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2419 порівняно з $1,2381 на закриття торгів у п'ятницю.
Вартість долара в парі з єною піднялася під час торгів до 149,68 єни порівняно з 149,39 єни на закриття попередньої сесії.
Опублікований у понеділок протокол засідання Банку Японії, що відбулося минулого тижня, засвідчив, що керівництво ЦБ вважає за необхідне зберігати м'яку грошово-кредитну політику, оскільки мети стійкої та стабільної інфляції ще не досягнуто.
Водночас глава японського ЦБ Кадзуо Уеда заявив під час зустрічі з представниками бізнесу, що інфляція в країні навряд чи повернеться до доковідних рівнів у 0-1%.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,2705 юаня порівняно з 7,3011 юаня в п'ятницю.
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