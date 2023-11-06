Збереження «робочих» ставок НБУ з урахуванням ситуації підтримали 10 з 11 членів КМП НБУ - підсумки дискусії

Рішення зберегти ставки за операціями Національного банку України (НБУ) з іншими банками 25 жовтня підтримали 10 з 11 членів Комітету монетарної політики (КМП), зокрема, відзначивши загострення проблеми з затримками повернення валютного виторгу окремими експортерами та на ослаблення ритмічності надходження міжнародної допомоги, що відбувалося останніми місяцями.

"Це (збереження "робочих" ставок) важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті. Така політика стримуватиме тиск на валютний ринок і міжнародні резерви в умовах адаптації валютного ринку до поступового збільшення гнучкості обмінного курсу та реалізації планів щодо подальшого пом'якшення валютних обмежень, передусім найболючіших для бізнесу", - йдеться в підсумках дискусії КМП, розміщених у понеділок на сайті НБУ.

Зазначається, що кілька учасників дискусії зазначили, що потенціал подальшого зниження інфляції майже вичерпано, тоді як ризик погіршення інфляційних очікувань, навпаки, може зростати, що може призвести до меншої привабливості гривні з урахуванням розпочатого банками зниження депозитних ставок слідом за обліковою ставкою НБУ.

Водночас один член КМП запропонував зберегти ставку за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт, але знизити ставки за тримісячними ДС і кредитами рефінансування.

"За його оцінками, за спреду в 3 п. п. між ставками за тримісячними ДС і ДС овернайт збережуться належні стимули для банків конкурувати за вкладників і нарощувати портфель нових строкових депозитів населення", - йдеться в релізі.

На його думку, банки не поспішатимуть знижувати ставки за строковими депозитами.

Він також вважає доцільним рішенням дещо знизити ставки за кредитами рефінансування, які не мають попиту через значний профіцит ліквідності.

Як повідомлялося, Нацбанк з 27 жовтня несподівано для ринку вирішив знизити облікову\ставку одразу на 4 п.п. - до 16% річних, тоді як переважна частина гравців ринку очікувала зниження на 2 п.п. - до 18%. Водночас НБУ зберіг "робочі" ставки за ДС овернайт і на 3 місяці та кредитами рефінансування відповідно на рівні 16%, 20% і 22%.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. Таким чином, Національний банк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі", - заявив тоді голова НБУ Андрій Пишний.

У підсумках дискусії КМП уточнено, що перехід до такого операційного дизайну за системою "нижньої межі" підтримали всі члени КМП.