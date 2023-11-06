Європейські акції упали перед виступами центральних банків

У понеділок європейські фондові ринки торгувалися мляво, консолідуючись після зростання минулого тижня, оскільки інвестори очікують на виступи представників центральних банків для отримання ішформації щодо подальшої політики.

О 10:45 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, CAC 40 у Франції торгувався практично без змін, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,1%.

Минулого тижня європейські акції продемонстрували сильне зростання, чому сприяла серія хороших звітів і сприйнята «голубина» позиція центральних банків після кількох нарад щодо встановлення політики.

На початку нового тижня торги були стримані, а інвестори очікують на виступ безлічі доповідачів ЄЦБ цього тижня, включаючи президента Крістін Лагард у п'ятницю, у пошуках підказок про майбутнє грошово-кредитної політики.

Ф'ючерси в даний час вбачають 80% ймовірність того, що центральний банк почне пом'якшення монетарної політики вже в квітні, коли регіон рухається до рецесії.

Цього тижня також мають відбутися щонайменше дев'ять виступів ФРС, включаючи два виступи голови Джерома Пауелла, другий з яких у четвер включає сесію питань та відповідей.

Щодо корпоративних новин, акції Ryanair зросли майже на 6% після того, як найбільша авіакомпанія Європи за кількістю пасажирів прогнозувала рекордний річний прибуток і пообіцяла виплачувати інвесторам регулярні дивіденди вперше після різкого зростання тарифів під час ключового літнього сезону.

Перевізник повідомив, що за шість місяців до кінця вересня трафік зріс на 11% до 105 мільйонів, а тарифи на проїзд на 24% вищі, ніж торік.

Акції Telecom Italia впали на 1,6% після схвалення продажу мережі фіксованого зв'язку американської приватної інвестиційної компанії KKR.

Акції Melrose Industries зросли на 3,6% після того, як британський постачальник аерокосмічної продукції повідомив, що його підрозділ GKN Aerospace Engines підписав угоду з GE Aerospace щодо розширення довгострокового партнерства.

Повертаючись до економічних даних, виробничі замовлення в Німеччині у вересні зросли на 0,2% в порівнянні з попереднім місяцем, що є сильнішим результатом, ніж очікувалося падіння на 1,0%, але все ж таки є різким падінням у порівнянні з переглянутим зростанням на 1,9%, що спостерігалося у серпні.

У понеділок по всій Європі вийде низка релізів PMI, які мають дати уявлення про силу економічної активності в регіоні минулого місяця.