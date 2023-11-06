ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.11.23

Субкомпактний кросовер Renault Kardian дебютував у Південній Америці, перш ніж вийти на інші неєвропейські ринки. Renault розпочне виробництво спочатку на заводі в Куритибі в Бразилії, а потім розширить виробництво на заводі в Касабланці в Марокко.