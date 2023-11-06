ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.11.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 6 листопада 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|06.10.23
|1477927.02
|690693.45
|575432.76
|118961.22
|1496.00
|44577.92
|46764.66
|09.10.23
|1477949.81
|690693.45
|574755.93
|119610.40
|1496.00
|44721.43
|46672.59
|10.10.23
|1477737.88
|690693.45
|574386.20
|119616.49
|1496.00
|44721.43
|46663.84
|11.10.23
|1477753.16
|690693.45
|573828.65
|119711.68
|1496.00
|45045.52
|46977.86
|12.10.23
|1487955.15
|690693.45
|583096.97
|120212.69
|1496.00
|45230.16
|47225.87
|13.10.23
|1498784.95
|690693.45
|589110.17
|122871.70
|1496.00
|47562.72
|47050.91
|16.10.23
|1498404.74
|690693.45
|587988.19
|123225.02
|1496.00
|47989.62
|47012.46
|17.10.23
|1498317.09
|690693.45
|587142.17
|123738.26
|1496.00
|48041.21
|47206.00
|18.10.23
|1498835.31
|590693.45
|586637.10
|124541.14
|1496.00
|48255.37
|47212.25
|19.10.23
|1508169.74
|690693.45
|594796.68
|125560.24
|1496.00
|48418.70
|47204.68
|20.10.23
|1508322.53
|690693.45
|593399.59
|127020.18
|1496.00
|48529.49
|47183.82
|23.10.23
|1508204.41
|690693.45
|593101.39
|127662.70
|1496.00
|48599.02
|46651.86
|24.10.23
|1508294.68
|690693.45
|593164.94
|127593.71
|1496.00
|48766.78
|46579.80
|25.10.23
|1508477.15
|690693.45
|691512.76
|129020.07
|1596.00
|48859.61
|46895.26
|26.10.23
|1516067.64
|690693.45
|598592.04
|130163.96
|1528.72
|47950.50
|47138.96
|27.10.23
|1513961.40
|690693.45
|601616.54
|125279.65
|1528.72
|47684.17
|47158.86
|30.10.23
|1513685.73
|690693.45
|601055.54
|125524.09
|1528.72
|47988.39
|46988.54
|31.10.23
|1513725.64
|690693.45
|600714.20
|125727.96
|1528.72
|48151.11
|46910.20
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|02.11.23
|1506978.03
|690693.45
|600511.89
|123220.68
|1578.04
|45214.65
|45759.31
|03.11.23
|1510996.95
|690693.45
|600222.94
|126388.84
|1578.04
|46387.84
|45725.83
|06.11.23
|1510824.61
|690693.45
|599074.66
|126787.81
|1578.04
|46999.91
|45690.74
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 6 листопада - 36,1705 грн.