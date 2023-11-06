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Азіатські акції зростають через зростання прогнозів на зниження ставок ФРС
07:49 06.11.2023 |
Більшість азіатських акцій різко зросли в понеділок, оскільки слабші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в США посилили очікування того, що Федеральна резервна система завершила цикл підвищення ставок, тоді як увага також була звернена на прийдешніх економічних показниках Китаю.
Регіональні акції занепадали з четверга, після того, як ФРС надала дещо менш агресивні сигнали, ніж побоювалися ринки, що посилило очікування припинення подальших підвищень ставок.
Але слабкіші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі в п'ятницю були найбільшим підтвердженням цієї ідеї, враховуючи, що вони сигналізували про охолодження на ринку праці США, який був основною больовою точкою для ФРС.
Індекси Волл-стріт зросли після п'ятничних даних, забезпечивши позитивний імпульс для азіатських акцій у понеділок. Трейдери розраховували на те, що ФРС більше не підвищуватиме ставки, а також на те, що центральний банк почне знижувати ставки до середини 2024 року.
Технологічні індекси показали найкращі результати за день, відстежуючи стійке зниження долара та казначейських облігацій США. Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 3,8% до більш ніж двотижневого максимуму.
KOSPI також отримав підтримку з боку уряду Південної Кореї, який оголосив про повну заборону коротких продажів на місцевих ринках. Цей крок було зроблено після того, як минулого місяця уряд наклав рекордні штрафи на два глобальні банки за відкриті короткі продажі.
Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 2,2%, чому також сприяли дані, які показали, що сектор послуг країни у жовтні зріс більше, ніж очікувалося. Індекс Nikkei перебував на максимумі більш ніж за місяць і готувався до четвертої сесії зростання поспіль після того, як Банк Японії також продемонстрував «блакитний тон» минулого тижня.
Цього тижня також буде опубліковано дані про прибутки ключових японських корпорацій SoftBank Group Corp. та Sony Corp.
Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,3%, подолавши рівень 7000 вперше за понад два тижні.
Акції банків-важковаговиків виявилися одними з головних факторів зростання індексу ASX: акції Westpac Banking Corp зросли на 3,3% після збільшення річного прибутку на 26% та оголошення про викуп акцій на суму $975 млн.
Однак загальне зростання австралійських акцій було дещо обмежене в очікуванні засідання Резервного банку Австралії у вівторок. Очікується, що центральний банк підвищить ставки на 25 базисних пунктів після поновлення інфляції в останньому кварталі.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали позитивне відкриття після того, як зростання акцій технологічних компаній підняло індекс до двотижневого максимуму у п'ятницю.
Китайські акції зростають напередодні торгів та даних щодо інфляції
Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,7%, а індекс Shanghai Composite додав 0,5%. Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,5%, чому сприяли, переважно, акції великовагових технологічних компаній.
Цього тижня основну увагу буде приділено ключовим показникам торгівлі та інфляції у найбільшій економіці Азії, які, як очікується, дадуть більше інформації про повільне відновлення економіки.
Дані з'явилися після серії слабких показників ділової активності у Китаї за жовтень, які серйозно вплинули на настрої на місцевих ринках.
Але очікується, що економічна слабкість також спричинить додаткові заходи стимулювання з боку Пекіна: уряд нещодавно оголосив про випуск облігацій на суму 1 трильйон юанів (140 мільярдів доларів) у четвертому кварталі.
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