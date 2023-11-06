Долар стабільний, але залишається вразливим після рішення ФРС

У понеділок основні світові валюти залишалися стабільними, оскільки інвестори готувалися до продовження падіння долара США з кінця минулого тижня, після того, як Федеральна резервна система пом'якшила свою яструбину риторику.

Індекс долара залишився на рівні 105,07, а євро (EUR = EBS) - 1,0727 долара. Індекс долара минулого тижня знизився більш ніж на 1%, це найсильніше падіння з середини липня, і він досяг шеститижневого мінімуму.

Світові фондові індекси також пережили найсильніший тиждень за рік, оскільки очікування того, що ФРС перестала підвищувати ставки, набрали обертів.

Інші індикатори, такі як слабкість даних про зайнятість у США, м'якіші показники промислового виробництва по всьому світу та зниження прибутковості довгострокових казначейських облігацій, також завдали шкоди долару, одночасно стимулюючи ралі фунта стерлінгів, австралійського долара та змушуючи ієну відскакувати. 150 за долар.

"Ми завжди говоримо, що погані новини - це хороші новини", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets в Окленді. «Отже, це добре, що є очікування, що ФРС та інші центральні банки швидше завершать цикл підвищення ставок».

Вона очікує, що долар збереже слабку тенденцію до листопада.

Проте аналітики J.P.Morgan Securities висловилися обережно.

«Доларові ведмеді могли б стримати свій ентузіазм», - написали вони. "Це пов'язано з тим, що основи сили долара ослабли, але не зникли повністю і, ймовірно, зрештою знову виявляться в середньостроковій перспективі як фактори, що підтримують долар".

Більше того, крім нових свідчень уповільнення економіки США, аналітики J.P.Morgan кажуть, що стійкий розпродаж долара потребує ознак покращення в єврозоні, Китаї та інших регіонах, які, за їхніми словами, «все ще слабкі».

Останні виробничі показники з Китаю та Європи, а також дані щодо ВВП та інфляції підтверджують це.

Прибутковість казначейських облігацій впала минулого тижня після зниження показників зайнятості та виробництва в США, а також після того, як голова ФРС Джером Пауелл заговорив про «збалансовані» ризики. Крім того, уряд США скоротив оцінку рефінансування на цей квартал і оголосив про менше, ніж очікувалося, збільшення обсягів аукціонів за довгостроковими борговими зобов'язаннями.

Прибутковість 2-річних облігацій впала на 25 базисних пунктів приблизно за два тижні, а прибутковість 10-річних облігацій знизилася на піввідсотка і досягла 5-тижневого мінімуму близько 4,59%. Передній кінець кривої залишається глибоко перевернутим.

Ринки ф'ючерсів вагаються, припускаючи, що ймовірність того, що ФРС перестане підвищувати ставки, становить 90%, а ймовірність того, що перше пом'якшення політики відбудеться вже в червні, становить 86%.

Ринки також припускають, що з ймовірністю близько 80% Європейський центральний банк знизить ставки до квітня, тоді як Банк Англії очікує на пом'якшення політики в серпні.

Японська єна ослабла на 0,15% і торгувалася лише на рівні 149,58 за долар. Тенг із CMC Markets заявив, що розворот курсу долара та відновлення єни з мінімумів минулого тижня дозволяють припустити, що японській владі, ймовірно, не потрібно втручатися у валютий ринок.

Минулого тижня єна досягла позначки 151,74 за долар, наблизившись до мінімумів жовтня минулого року, які спровокували тоді кілька раундів інтервенцій із продажу долара з боку Банку Японії.

Востаннє фунт стерлінгів торгувався стабільно на рівні 1,2368 дол. Дані ВВП Великобританії за четвертий квартал мають бути опубліковані цього тижня, і, хоча минулого тижня фунт стерлінгів сильно виріс на ринку, який сильно відчуває дефіцит валюти, він все ще знижується приблизно на 6% за чотири місяці.

Падіння долара та прибутковості допомогло підтримати золото на рівні $1990, що в межах досяжності від нещодавнього п'ятимісячного піку у $2009.