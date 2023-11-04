Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк зменшив продаж валюти до мінімуму за два місяці на тлі укріплення курсу гривні

23:56 03.11.2023 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) зменшив чистий продаж валюти з 30 жовтня по 3 листопада до $562,08 млн, порівняно із $675 млн тижнем раніше.

За даними Нацбанку, це найменший показник з початку вересня і майже вдвічі менше, ніж у тиждень, коли НБУ відмовився від фіксованого курсу гривні і перейшов до "керованого" курсу.

При цьому обсяги придбання валюти регулятором на міжбанку залишилися незначними і становили всього $0,65 млн.

Водночас курс гривні на міжбанку за тиждень зміцнився з 36,3659 грн/$ за підсумками торгів на міжбанку у понеділок до 36,1705 грн/$ у п'ятницю.

Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком у четвертий тиждень жовтня зменшився до $675,2 млн з $735,3 млн тижнем раніше.

Загалом з початку року Нацбанк продав в ході інтервенцій $23,18 млрд, а купив - лише $0,21 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1705
  0,0954
 0,26
EUR
 1
 38,7278
  0,0575
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2654  0,04 0,12 37,8414  0,07 0,17
EUR 39,6621  0,03 0,08 40,3675  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2300  0,03 0,08 36,2500  0,06 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес