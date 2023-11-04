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Нацбанк зменшив продаж валюти до мінімуму за два місяці на тлі укріплення курсу гривні
23:56 03.11.2023 |
Національний банк України (НБУ) зменшив чистий продаж валюти з 30 жовтня по 3 листопада до $562,08 млн, порівняно із $675 млн тижнем раніше.
За даними Нацбанку, це найменший показник з початку вересня і майже вдвічі менше, ніж у тиждень, коли НБУ відмовився від фіксованого курсу гривні і перейшов до "керованого" курсу.
При цьому обсяги придбання валюти регулятором на міжбанку залишилися незначними і становили всього $0,65 млн.
Водночас курс гривні на міжбанку за тиждень зміцнився з 36,3659 грн/$ за підсумками торгів на міжбанку у понеділок до 36,1705 грн/$ у п'ятницю.
Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком у четвертий тиждень жовтня зменшився до $675,2 млн з $735,3 млн тижнем раніше.
Загалом з початку року Нацбанк продав в ході інтервенцій $23,18 млрд, а купив - лише $0,21 млрд.
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