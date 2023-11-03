Облікову ставку у грудні можуть знизити: у Нацбанку назвали умови

У Національному банку припускають, що за відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму регулятор зможе знизити облікову ставку в грудні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфляційному звіті за жовтень, повідомляє пресслужба НБУ.

"За відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму НБУ зможе знизити облікову ставку в грудні. Водночас очікувана траєкторія інфляції та плани щодо наступних кроків з валютної лібералізації обмежуватимуть простір для подальшого пом'якшення процентної політики", - йдеться в повідомленні.

Водночас зниження облікової ставки в 2024 році стане можливим лише в разі суттєвого зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки.

Як повідомлялось, Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.