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Облікову ставку у грудні можуть знизити: у Нацбанку назвали умови

17:27 03.11.2023 |

Фінанси, Економіка

Облікову ставку у грудні можуть знизити: у Нацбанку назвали умови

 

У Національному банку припускають, що за відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму регулятор зможе знизити облікову ставку в грудні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфляційному звіті за жовтень, повідомляє пресслужба НБУ.

"За відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму НБУ зможе знизити облікову ставку в грудні. Водночас очікувана траєкторія інфляції та плани щодо наступних кроків з валютної лібералізації обмежуватимуть простір для подальшого пом'якшення процентної політики", - йдеться в повідомленні.

Водночас зниження облікової ставки в 2024 році стане можливим лише в разі суттєвого зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки.

Як повідомлялось, Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.
Ключові теги: прогноз
 

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