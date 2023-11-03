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Долар США дешевшає до євро і фунта перед публікацією даних щодо американського ринку праці
14:45 03.11.2023 |
Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів у п'ятницю перед публікацією даних щодо американського ринку праці.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - 0,17%.
Міністерство праці США оприлюднить жовтневі дані про безробіття і кількість робочих місць у країні о 15:30 EET. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують, що безробіття в Штатах залишилося на рівні 3,8%, а кількість нових робочих місць збільшилася на 180 тис. після зростання на 336 тис. у вересні.
Ситуація на ринку праці США є одним із головних чинників, що впливають на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо грошово-кредитної політики. У середу Федрезерв зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% і пообіцяв дотримуватися обережного підходу до подальшої зміни курсу політики.
Пара євро/долар за даними на 14:15 EET торгується на рівні $1,0650 порівняно з $1,0622 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2228 порівняно з $1,2203 напередодні.
Банк Англії в четвер зберіг базову ставку на рівні 5,25% річних, що збіглося з прогнозами експертів і аналітиків. Рішення про збереження ставки на колишньому рівні підтримали шість із дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), троє виступили за її підняття на 25 базисних пунктів (б.п.).
Останні оцінки MPC показують, що Банку Англії, ймовірно, доведеться зберігати обмежувальну політику протягом тривалого періоду часу. Її подальше посилення знадобиться в разі появи сигналів більш стійкого, ніж очікується наразі, інфляційного тиску, зазначають у ЦБ.
Вартість долара в парі з єною опустилася під час торгів у п'ятницю до 150,21 єни порівняно з 150,47 єни на закриття попередньої сесії.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,3160 юаня порівняно з 7,3157 юаня напередодні.
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