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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 36,1909 грн/$1
12:36 03.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 3 листопада 2023 року.
|Показник
|02.11.2023
|03.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.2699
|36.1909
|-0.22
Данные: НБУ.
Официальный Курс НБУ на 3 листопада - 36,2659 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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