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Європейські акції зросли напередодні ключового звіту із зайнятості в США
12:25 03.11.2023 |
Європейські фондові ринки в п'ятницю торгувалися з підвищенням, продовжуючи позитивний тон попередньої сесії щодо оптимізму щодо подолання піку світових ставок, хоча пізніше основна увага буде зосереджена на ключових даних із зайнятості в США.
О 10:35 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,4%.
Європейські акції переживають сильний тиждень, наслідуючи приклад Волл-стріт, чому сприяють зниження глобальної прибутковості, напрочуд міцні корпоративні доходи і, що найважливіше, оптимізм з приводу того, що низка провідних центральних банків завершила цикли підвищення ставок.
Федеральна резервна система зберегла відсоткові ставки без змін у середу, за нею пішов Банк Англії в четвер, а Європейський центральний банк зробив те саме минулого тижня.
Німецький DAX, як очікується, зафіксує зростання на 3,1% за тиждень, CAC 40 у Парижі додасть 3,9%, а FTSE 100 у Великій Британії в даний час вище на 2,1%.
Однак цей оптимізм може бути підірваний сильнішим, ніж очікувалося, офіційним звітом про зайнятість у США, оскільки це буде один із наборів даних, на які ФРС звертатиме увагу при ухваленні рішення про свій наступний крок.
Аналітики очікують, що у жовтні в економіці США буде створено 180 000 робочих місць порівняно з 336 000 у вересні. Однак очікується, що рівень безробіття залишиться незмінним і становитиме 3,8%, тоді як середня погодинна оплата, як очікується, зросте на 0,3% у жовтні після зростання на 0,2% у вересні.
У Європі, експорт Німеччини у вересні впав більше, ніж очікувалося, знизившись на 2,4% порівняно із серпнем, оскільки слабкий світовий попит завдав збитків експорту, тоді як промислове виробництво Франції у вересні впало на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, що є ще однією ілюстрацією регіональної економічної слабкості. .
Що стосується корпоративних новин, акції Societe Generale зросли на 0,8% після того, як третій за величиною банк Франції, що котирується на біржі, опублікував квартальний прибуток, що перевищив очікування, оскільки стійкі результати його інвестиційного банку компенсували різкий спад, що спостерігався у французькому роздрібному підрозділі.
Акції AP Moeller-Maersk впали більш ніж на 8% після того, як судноплавний гігант повідомив про різке падіння прибутку та виручки у третьому кварталі та заявив, що скоротить 10 000 робочих місць через зниження ставок фрахту та зниження попиту на контейнерні перевезення.
Акції Volvo Car зросли більш ніж на 6% після того, як шведський автовиробник заявив, що продажі зросли на 10% у жовтні в порівнянні з роком раніше, оскільки продажі повністю електричних автомобілів підскочили, а гібридних моделей впали.
Акції Apple впали на 2,8% після того, як технологічний гігант повідомив, після закриття торгів у США в четвер, про продаж і прибуток за четвертий фінансовий квартал, які перевершили очікування, чому сприяло зростання продажів iPhone і збільшення доходів від послуг на 1 мільярд доларів. Зростання продажів iPhone компенсувало сильне падіння продажів Mac та iPad. Проте прогноз продажів на святковий квартал розчарував через слабкий попит на iPad.
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