Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції зросли напередодні ключового звіту із зайнятості в США

12:25 03.11.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки в п'ятницю торгувалися з підвищенням, продовжуючи позитивний тон попередньої сесії щодо оптимізму щодо подолання піку світових ставок, хоча пізніше основна увага буде зосереджена на ключових даних із зайнятості в США.

О 10:35 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,4%.

Європейські акції переживають сильний тиждень, наслідуючи приклад Волл-стріт, чому сприяють зниження глобальної прибутковості, напрочуд міцні корпоративні доходи і, що найважливіше, оптимізм з приводу того, що низка провідних центральних банків завершила цикли підвищення ставок.

Федеральна резервна система зберегла відсоткові ставки без змін у середу, за нею пішов Банк Англії в четвер, а Європейський центральний банк зробив те саме минулого тижня.

Німецький DAX, як очікується, зафіксує зростання на 3,1% за тиждень, CAC 40 у Парижі додасть 3,9%, а FTSE 100 у Великій Британії в даний час вище на 2,1%.

Однак цей оптимізм може бути підірваний сильнішим, ніж очікувалося, офіційним звітом про зайнятість у США, оскільки це буде один із наборів даних, на які ФРС звертатиме увагу при ухваленні рішення про свій наступний крок.

Аналітики очікують, що у жовтні в економіці США буде створено 180 000 робочих місць порівняно з 336 000 у вересні. Однак очікується, що рівень безробіття залишиться незмінним і становитиме 3,8%, тоді як середня погодинна оплата, як очікується, зросте на 0,3% у жовтні після зростання на 0,2% у вересні.

У Європі, експорт Німеччини у вересні впав більше, ніж очікувалося, знизившись на 2,4% порівняно із серпнем, оскільки слабкий світовий попит завдав збитків експорту, тоді як промислове виробництво Франції у вересні впало на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, що є ще однією ілюстрацією регіональної економічної слабкості. .

Що стосується корпоративних новин, акції Societe Generale зросли на 0,8% після того, як третій за величиною банк Франції, що котирується на біржі, опублікував квартальний прибуток, що перевищив очікування, оскільки стійкі результати його інвестиційного банку компенсували різкий спад, що спостерігався у французькому роздрібному підрозділі.

Акції AP Moeller-Maersk впали більш ніж на 8% після того, як судноплавний гігант повідомив про різке падіння прибутку та виручки у третьому кварталі та заявив, що скоротить 10 000 робочих місць через зниження ставок фрахту та зниження попиту на контейнерні перевезення.

Акції Volvo Car зросли більш ніж на 6% після того, як шведський автовиробник заявив, що продажі зросли на 10% у жовтні в порівнянні з роком раніше, оскільки продажі повністю електричних автомобілів підскочили, а гібридних моделей впали.

Акції Apple впали на 2,8% після того, як технологічний гігант повідомив, після закриття торгів у США в четвер, про продаж і прибуток за четвертий фінансовий квартал, які перевершили очікування, чому сприяло зростання продажів iPhone і збільшення доходів від послуг на 1 мільярд доларів. Зростання продажів iPhone компенсувало сильне падіння продажів Mac та iPad. Проте прогноз продажів на святковий квартал розчарував через слабкий попит на iPad.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2659
  0,0004
 0,00
EUR
 1
 38,6703
  0,4392
 1,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2654  0,04 0,12 37,8414  0,07 0,17
EUR 39,6621  0,03 0,08 40,3675  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2300  0,03 0,08 36,2500  0,06 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес