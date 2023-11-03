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Ціни на золото стабілізувалися перед зростанням кількості робочих місць, очікується тижневий збиток
09:30 03.11.2023 |
Ціни на золото стабілізувалися в п'ятницю, оскільки трейдери принишкли перед ключовими даними із зайнятості в несільськогосподарському секторі, а жовтий метал попрямував до тижневих втрат, оскільки схильність до ризику покращилася після «голубиних» сигналів від Федеральної резервної системи.
Хоча золото зазнало певного полегшення від падіння долара та прибутковості казначейських облігацій, це було значною мірою компенсовано трейдерами, які відмовлялися від жовтого металу на користь більш ризикованих активів, особливо акцій та валют.
Золото також постраждало від деякої фіксації прибутку цього тижня після того, як зростання попиту на безпечні активи після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС призвело до того, що ціни на зливки в жовтні підскочили більш ніж на 10%.
Але трейдери тепер встановили нижчу премію за ризик для золота на тлі послаблення побоювань, що конфлікт перекинеться на більш широкий близькосхідний регіон. Міжнародні спроби домогтися припинення вогню сприяли розвитку цієї ідеї.
Спотове золото о 06:49 EET стабілізувалося на рівні $1986,34 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, залишилося на рівні $1993,70 за унцію. Обидва інструменти впали приблизно на 1% цього тижня.
Ринки тепер очікують на ключові дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі за жовтень, які мають вийти пізніше у п'ятницю. Дані з'явилися лише через кілька днів після того, як ФРС зберегла відсоткові ставки на стабільному рівні та подала середні сигнали про свої плани подальшого підвищення ставок. Це спровокувало набіг на активи, орієнтовані на ризик, оскільки ринки робили ставку на те, що ФРС завершила цикл підвищення ставок і почне знижувати ставки до середини 2024 року.
Але за даними із заробітної плати уважно стежитимуть, враховуючи, що ФРС, як і раніше, залишає двері відчиненими для ще одного підвищення ставок цього року, хоча цей крок багато в чому залежатиме від траєкторії інфляції та ринку праці.
Хоча аналітики очікують, що п'ятничні дані покажуть різке падіння числа робочих місць, ці показники перевершили очікування за шість із дев'яти місяців 2023 року, що відображає стійкий ринок праці в США.
Трейдери в основному трималися подалі від золота в очікуванні даних з огляду на те, що сильний звіт може компенсувати частину втрат долара та казначейських облігацій, що спостерігалися цього тижня.
Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли у п'ятницю і, як очікується, зростатимуть другий тиждень поспіль на тлі деякого покращення апетиту до ризику після рішення ФРС.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $3,6928 за фунт і зросли більш як на 1% за тиждень.
Але перспективи червоного металу залишалися загалом слабкими після серії м'якших, ніж очікувалося, економічних показників від провідного імпортера Китаю. Приватне дослідження показало у п'ятницю, що активність у секторі послуг Китаю в жовтні зросла менше, ніж очікувалося, лише через день після того, як дані показали скорочення виробничої активності.
Наприкінці жовтня ціни на червоний метал впали майже до річного мінімуму і досі намагаються відновитись.
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