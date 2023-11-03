Азіатські фондові індекси зростають слідом за зростанням Волл-стріт, після послаблення побоюваннь щодо дій ФРС за ставкою

Більшість азіатських акцій різко зросли в п'ятницю, натхненні зростанням Волл-стріт і збільшенням ставок на те, що Федеральна резервна система закінчила серію підвищень процентних ставок, хоча увага, як і раніше, залишалася на ключових даних із зайнятості в США, які повинні бути опубліковані сьогодні.

Технологічні індекси показали кращі результати за день, слідуючи за результатами Apple Inc, що перевершили консенсус, в той час як подальше зниження прибутковості казначейських облігацій також допомогло сектору.

Падіння прибутковості казначейських облігацій також призвело до зростання індексів Уолл-стріт, що, своєю чергою, забезпечило потужний імпульс для азіатських ринків.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращий результат серед аналогів, піднявшись на 2% завдяки зростанню акцій важковагових технологічних компаній.

Південнокорейський індекс KOSPI додав 1%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на трохи сильніше відкриття на тлі сильних позицій місцевих технологічних важкоатлетів.

Серед окремих акцій акції постачальників Apple BYD, AAC Technologies та Sunny Optical Tech виросли на торгах у Гонконгу на 2,5-7% після того, як виробник iPhone зафіксував вищі, ніж очікувалося, доходи за третій квартал, навіть незважаючи на те, що продажі в Китаї впали.

Акції південнокорейської компанії SK Hynix Inc, що постачає чіпи пам'яті для Apple, подорожчали на 0,8%, а папери LG Display та LG Chem Ltd - на 1,3% та 2,9% відповідно.

Акції технологічних компаній отримали значну вигоду від падіння прибутковості казначейських облігацій цього тижня після того, як Федеральна резервна система зберегла відсоткові ставки, як і очікувалося, але надала дещо м'які сигнали про те, чи зростатимуть ставки далі.

Це принесло значне полегшення акціям технологічних компаній, які інакше постраждали від стрибка прибутковості напередодні засідання ФРС, яке завершилося у середу. Але ринки, як і раніше, готові до ще одного серйозного тесту: пізніше того ж дня будуть опубліковані дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США за жовтень.

Будь-які ознаки стійкості ринку праці дають ФРС додатковий стимул підвищення процентних ставок. Центральний банк, як і раніше, залишає можливість для ще одного підвищення цього року і має намір утримувати ставки на високому рівні протягом тривалого часу.

Серед інших азіатських ринків австралійський індекс ASX 200 зріс на 1,1%, оскільки дані показали, що роздрібний продаж несподівано зріс у третьому кварталі. Високі показники роздрібного продажу налаштовують Резервний банк Австралії на потенційне підвищення відсоткових ставок на засіданні найближчого вівторка.

Японські ринки було закрито на свято.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли приблизно на 1% кожен, незважаючи на те, що приватне дослідження показало, що активність китайського сектору послуг у жовтні зросла менше, ніж очікувалося.

Однак показники все ж таки трохи покращилися порівняно з вереснем на тлі деякого посилення іноземного попиту.

Хоча цього тижня китайські акції продемонстрували деяке зростання, більша частина цього зростання була обумовлена вигідними покупками з огляду на те, що інші економічні показники за жовтень показали несподіване зниження виробничої активності.