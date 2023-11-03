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Долар падає, оскільки трейдери роблять ставку на те, що ФРС покінчила з підвищенням ставок
08:16 03.11.2023 |
У п'ятницю долар залишався слабким і перебував на шляху до тижневого зниження по відношенню до кошика валют, оскільки трейдери робили ставку на те, що Федеральна резервна система США швидше за все закінчила з підвищенням ставок, що посилює схильність до ризику.
Індекс долара, який вимірює курс валюти США по відношенню до шести конкурентів, був на позначці 106,22, що недалеко від тижневого мінімуму 105,80, досягнутого в четвер. Індекс, швидше за все, впаде на 0,3% за тиждень, це лише третій тиждень втрат з липня.
В даний час ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки в грудні менше 20% порівняно з 39% місяцем раніше, показав CME FedWatch tool після того, як центральний банк США в середу зберіг процентні ставки на стабільному рівні. ФРС, однак, залишила двері відчиненими для подальшого збільшення вартості запозичень, натякаючи на стійкість економіки.
Дані в четвер показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, помірно зросла минулого тижня, оскільки ринок праці продовжує демонструвати мало ознак значного уповільнення.
"Потік даних підтримав ідею м'якої посадки та наближення кінця туристичного циклу в США", - сказав Тапас Стрикленд, керівник відділу ринкової економіки в NAB.
Увага інвесторів тепер буде зосереджена на жовтневих даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі пізніше того ж дня, при цьому консенсус-прогноз становить 180 000 робочих місць, а слабкіший результат, ймовірно, чинитиме подальший тиск на долар.
Аналітики кажуть, що будь-який відкат долара, ймовірно, буде тимчасовим, вказуючи на силу економіки США порівняно з рештою світу.
«Світова економіка сповільнюватиметься, тоді як економіка США здається стійкішою... тому ФРС і ЄЦБ можуть побачити більшу розбіжність, а потім і різницю в реальних ставках», - сказав Флавіо Карпензано, директор з інвестицій із фіксованим доходом у CapitalGroup. «Саме тому найближчими місяцями важко побачити серйозний каталізатор ослаблення долара».
Європейський центральний банк минулого тижня зафіксував серію з 10 послідовних підвищень ставок, і дискусія перейшла до питання, як довго ставки залишатимуться високими.
Член правління ЄЦБ Ізабель Шнабель заявила в четвер, що центральний банк перебуває на шляху до зниження інфляції до 2% до 2025 року, але «остання миля» дефляції може виявитися найважчою, тому банк поки що не може закрити двері для подальшого підвищення ставок.
Євро знизився на 0,03% до $1,0617, піднявшись на 0,49% у четвер. Єдина валюта налаштована на тижневе зростання на 0,5%.
Курс японської єни становив 150,41 за долар, що змушувало трейдерів нервувати та шукати ознаки втручання з боку японської влади.
У єни був бурхливий тиждень: у вівторок він досяг річного мінімуму щодо долара і 15-річного мінімуму щодо євро після того, як Банк Японії скоригував свою політику контролю кривої прибутковості.
Кадзуо Уеда, який керує центральним банком, продовжить відмовлятися від своєї надм'якої грошово-кредитної політики і постарається вийти з десятирічного адаптивного режиму наступного року, повідомило агентство Reuters у четвер.
Наміри Уеди відоми з інтерв'ю з шістьма джерелами, знайомими з мисленням Банку Японії, включаючи урядовців, які безпосередньо взаємодіють з банком.
Стерлінг торгувався на рівні 1,2189 дол., піднявшись на 0,4%, і готовий до щотижневого зростання на 0,5%. Банк Англії приєднався до інших великих центральних банків у збереженні ставок на стабільному рівні і підкреслив, що не очікує початку їх зниження найближчим часом.
Австралійський долар подешевшав на 0,19% до $0,642, а новозеландський долар упав на 0,24% до $0,588.
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