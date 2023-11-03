Індекси Волл-стріт зросли на ставках на пікові відсоткові ставки в США та сильних звітах

Три основні фондові індекси Волл-стріт у четвер зросли майже на 2% на сподіваннях, що Федеральна резервна система США завершила кампанію з підвищення процентних ставок, а серія оптимістичних квартальних фінансових звітів посилила бугаєвий настрій.

ФРС зберегла відсоткові ставки на стабільному рівні в середу, як і очікувалося, і хоча голова Джером Пауелл залишив двері відчиненими для подальшого посилення, він також визнав вплив недавнього різкого зростання прибутковості облігацій на економіку.

Коментарі, які розглядаються як натяки на те, що центральний банк закінчив із підвищенням ставок, призвели до падіння прибутковості довгострокових казначейських облігацій США, що надало підтримку акціям.

"Учорашні коментарі Пауелла у пресі були саме тим, що всі хотіли почути", - сказав Джастін Бургін, віце-президент з досліджень ринку акцій компанії Ameriprise Financial у Трої, штат Мічиган.

Бургін також зазначив, що звіти про прибутки виявилися кращими за очікування. Хоча прогноз на поточний квартал виявився слабшим, ніж очікувалося раніше, Бургін сказав, що аналітики все ще прогнозують зростання.

"Той факт, що в четвертому кварталі двигун не вийшов з ладу, дуже хороший", - сказав він.

Згідно з останніми даними LSEG, Волл-стріт прогнозує зростання прибутку в четвертому кварталі на 7,2% порівняно з 11% на 1 жовтня до початку сезону звітності. А за третій квартал 80,9% компаній, що звітували на даний момент, перевершили очікування аналітиків, а 14,9% не виправдали очікувань.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 564,5 пункту, або 1,7%, до 33 839,08, S&P 500 додав 79,92 пункту, або 1,89%, до 4 317,78, а індекс Nasdaq Composite додав 232, 72 пункти, або 1,78%, до 13 294,19.

Індекс S&P 500 у четверту сесію зростання поспіль продемонстрував найбільший одноденний відсотковий приріст із квітня. Крім того, базовий індекс закрився вище за свою 200-денну ковзну середню вперше з 24 жовтня.

Індекс Russell 2000 компаній малої капіталізації зріс на 2,7%, що стало найбільшим одноденним відсотковим приростом із 6 червня.

Nasdaq у п'ятий день зростання поспіль зареєстрував найбільше одноденне відсоткове зростання з 28 липня.

Після падіння акцій у жовтні "система була добре підготовлена до невеликого підйому", - сказала Емілі Левей, портфельний менеджер Thornburg Investment Management у Санта-Фе, Нью-Мексико.

Усі 11 основних секторів індексу S&P 500 зросли, на чолі з енергетичним сектором та чутливою до відсоткових ставок нерухомістю, приріст становив понад 3% кожен. Сектор послуг зв'язку зріс найменше, додавши 0,9%, за ним йдуть споживчі товари, що додали 1,3%.

Серед акцій окремих компаній, акції Starbucks зросли на 9,5% після того, як результати кавової компанії за четвертий квартал перевершили прогнози. Акції Qualcomm також зросли на 5,8% після того, як розробник чіпів прогнозував продажі та прибуток у першому кварталі вище за прогнози.

Акції PayPal підскочили на 6,6%, оскільки платіжний велетень підвищив прогноз скоригованого прибутку на весь рік. Акції Apple зросли на 2% напередодні квартального звіту, який вийде пізніше у четвер.

Серед інших великих гравців на ринку акцій була компанія Moderna, яка розпродалася після зниження прогнозу продажу вакцини проти COVID-19 у 2023 році.

Дані, опубліковані раніше того ж дня, показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, помірно збільшилася минулого тижня.

Ключовими економічними даними цього тижня стане жовтневий звіт щодо кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі, який вийде у п'ятницю.

Зростаючи емітенти на NYSE перевищували падаючі у співвідношенні 7,30 до 1; На Nasdaq співвідношення 3,16 до 1 було на користь зростаючих компаній.

Індекс S&P 500 досяг 10 нових 52-тижневих максимумів та дев'яти нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 40 нових максимумів та 140 нових мінімумів.

На біржах США з рук до рук перейшло 11,96 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,78 млрд за останні 20 сесій.