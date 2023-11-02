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НБУ розглядає питання скорочення терміну повернення валютного виторгу для низки галузей і товарів

16:12 02.11.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) розглядає можливість скорочення строку повернення валютного виторгу експортерами лише для певних галузей і товарів, що, своєю чергою, потребує пропозицій від Кабінету Міністрів, повідомив регулятор у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"Наразі розглядається питання зменшення граничних строків розрахунків за експортними операціями для окремих товарів і галузей для мінімізації ризиків неповернення валютного виторгу. Водночас ухвалення такого рішення потребує подання до НБУ рекомендацій з боку Кабінету Міністрів України, відповідно до закону про валюту", - поінформував регулятор.

За оцінками НБУ, обсяг неповерненого валютного виторгу з початку повномасштабного вторгнення РФ становить близько $8 млрд, що, на думку регулятора, "має відчутний вплив на платіжний баланс".

Центробанк зазначив, що йдеться не лише про виторг від експорту зернових, а й про неповернений валютний виторг загалом.

Регулятор пояснив, що, відповідно до закону про валюту, НБУ може встановлювати граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями загалом для всіх суб'єктів, але водночас не має повноважень встановлювати винятки та особливості щодо граничних строків для окремих товарів або галузей економіки.

"...зокрема (встановлювати - ІФ-У) скорочені (такі, що відрізняються від загальних) строки розрахунків за операціями з експорту окремих товарів НБУ може тільки за поданням Кабміну", -наголосив регулятор.

Як зазначає НБУ, це пояснюється тим, що уряд має можливості та наділений повноваженнями визначати пріоритети, ґрунтуючись на аналізі пропозицій профільних міністерств, зокрема з огляду на виробничий цикл, особливості логістики за окремими товарами/галузями економіки та особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності окремими категоріями бізнесу в умовах воєнного стану", - конкретизував центробанк.

Зазначається також, що для протидії "чорному експорту" Нацбанк посилив дисципліну банків щодо валютного нагляду за такими операціями, а також зміцнив комунікацію з Державною податковою службою та Державною митною службою.

Як повідомлялося, парламентський комітет із питань економічного розвитку звернувся до Кабінету Міністрів і Національного банку України (НБУ) з проханням відмовитися від пропозиції зменшити термін повернення валютного виторгу зі 180 до 90 днів у зв'язку з чутками, що поширилися про такі плани.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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