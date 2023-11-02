Долар США дешевшає до євро, єни та фунта на підсумках засідання ФРС

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів у четвер на підсумках засідання Федеральної резервної системи (ФРС), які затвердили трейдерів на думці, що базова відсоткова ставка в США вже досягла свого піку.

Федрезерв у середу зберіг ставку на колишньому рівні - 5,25-5,5% річних. Голова ФРС Джером Пауелл заявив під час пресконференції за підсумками засідання, що американський ЦБ уже виконав значну роботу для посилення грошово-кредитної політики, і це зумовлює його обережний підхід до подальших дій.

Пауелл зазначив при цьому, що шлях до цільового рівня інфляції у 2% буде тривалим. У Федрезерву немає твердої впевненості в тому, що поточний курс ДКП є достатньо жорстким для повернення інфляції до цього рівня, сказав глава ФРС.

"Пауелл не став підштовхувати ринок до очікувань подальшого підйому ставки, який у вересні прогнозувала більшість членів Федерального комітету з операцій на відкритому ринку", - зазначає економіст Pimco Тіффані Вайлдінг, яку цитує Market Watch.

Увагу трейдерів спрямовано на засідання Банку Англії, підсумки якого буде підбито о 14:00 за київським часом. Британський ЦБ, імовірно, також не змінюватиме базової ставки в четвер, оскільки статдані свідчать про ослаблення інфляційного тиску та спад економічної активності у Великій Британії. Наразі ставка перебуває на рівні 5,25% річних - максимальному з 2008 року.

Пара євро/долар за даними на 13:40 кв торгується на рівні $1,0635 порівняно з $1,0570 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2194 порівняно з $1,2150 напередодні.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,74%, ширший WSJ Dollar Index - 0,44%.

Вартість долара в парі зієною опустилася під час торгів до 150,33 єни порівняно з 150,96 єни на закриття попередньої сесії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,3178 юаня порівняно з 7,3170 юаня напередодні.