Дефіцит загального фонду держбюджету України у вересні-2023 зріс до 87,7 млрд грн за незначного скорочення видатків - Мінфін

Дефіцит державного бюджету України в жовтні 2023 року становив 98,4 млрд грн порівняно з 87,0 млрд грн у вересні та 130,7 млрд грн у серпні, повідомляється на сайті Міністерства фінансів у четвер.

Воно уточнило, що за загальним фондом дефіцит зріс до 87,7 млрд грн із 85,6 млрд грн у вересні, хоча це набагато менше 122,2 млрд грн у серпні.

Мінфін із посиланням на оперативні дані Держказначейства зазначив, що касові видатки держбюджету в жовтні суттєво впали - до 292,1 млрд грн після стрибка до 444,8 млрд грн у вересні з 310,1 млрд грн у серпні.

За загальним фондом вони знизилися несуттєво- до 228,1 млрд грн із 230,2 млрд грн у вересні та 248,2 млрд грн у серпні.

Як зазначив Мінфін, у жовтні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету скоротилися до 139,4 млрд грн зі 144,1 млрд грн у вересні та 124,7 млрд грн у серпні, водночас грантова міжнародна допомога США становила 42 млрд грн порівняно з 45,7 млрд грн у вересні після місячної перерви в серпні.

Загалом за січень-жовтень цього року касові видатки держбюджету досягли 3 трлн 113,9 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 346,0 млрд грн, або 95,1% розпису порівняно з 93% місяцем раніше. Доходи держбюджету за дев'ять місяців становили 2 трлн 206,0 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 414,3 млрд грн, з яких 404,9 млрд грн - грантова міжнародна допомога (США - 398,5 млрд грн).

За 10 місяців держбюджет було виконано з дефіцитом 900,0 млрд грн, зокрема загальний фонд - 923,1 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1 трлн 478,0 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 жовтня затвердила чергові поправки до держбюджету-2023, якими його видатки збільшено на 317,1 млрд грн, зокрема виділено 302,6 млрд грн додаткового фінансування на сектор безпеки і оборони, а основним джерелом буде зростання державних запозичень на 290,7 млрд грн, зокрема внутрішніх на 207,6 млрд грн.

Доходи держбюджету збільшено на 26,1 млрд грн - до 1 трлн 416,4 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 20,1 млрд грн, до 1 трлн 253,9 млрд грн. Новий розмір видатків держбюджету становив 3 трлн 393,0 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 3 трлн 94,5 млрд грн, а граничний розмір дефіциту - 2 трлн 10,35 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 834,6 млрд грн.