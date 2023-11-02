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НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,2699 грн/$1
12:51 02.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 2 листопада 2023 року.
|Показник
|01.11.2023
|02.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.2456
|36.2699
|0.07
Данные: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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