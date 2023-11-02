Європейські акції зростають; Shell виграла від викупу, Банк Англії в центрі уваги

Європейські фондові ринки в четвер торгувалися з підвищенням після сильного зростання на Волл-стріт на тлі надій, що зростають, на те, що Федеральна резервна система завершила серію підвищень відсоткових ставок.

О 10:40 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 1,2% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 1,4%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 1,1%.

Європейські акції наслідували позитивний приклад Волл-стріт: високотехнологічний Nasdaq Composite закрився на 1,6% вище після того, як інвестори стали дедалі впевненішими в тому, що наступна зміна відсоткових ставок у США буде зниженням, а не підвищенням після останніх політичних рішень Федеральної резервної системи США.

ФРС у середу зберегла відсоткові ставки стабільними, як багато хто очікував, і хоча голова Джером Пауелл підтримав можливість ще одного підвищення, його коментарі показали, що він не зовсім прихильний до цієї ідеї.

Ризики тепер стали «більш двосторонніми» та майже «збалансованими», сказав він на своїй прес-конференції, а очікування інфляції «були на хорошому рівні».

У Європі сезон звітності продовжився: акції Shell зросли на 1,2% після того, як нафтова компанія оголосила про викуп акцій на суму $3,5 млрд протягом наступних трьох місяців, порівняно з $2,7 млрд за попередні три місяці, і зберегла дивіденди, навіть незважаючи на різке зростання. річне падіння прибутку у третьому кварталі до $6,2 млрд через зниження цін на енергоносії.

Акції Lufthansa зросли на 6,5% після того, як німецький авіаперевізник повідомив про квартальний прибуток, який трохи перевищив очікування, на тлі високого попиту на поїздки цього літа, заявивши, що кількість замовлень залишається високою напередодні напруженого сезону різдвяних свят.

З іншого боку, акції Zalando впали на 1,3% після того, як найбільший в Європі онлайн-рітейлер модного одягу повідомив про слабші, ніж очікувалося, доходи в третьому кварталі і відзначив тиск на попит, що триває, очікуючи зниження продажів у 2023 року.

Акції ING впали на 4,6% після того, як голландський банк попередив про уповільнення глобального економічного зростання, незважаючи на те, що оголосив про свою другу програму зворотного викупу акцій цього року після чистого прибутку в третьому кварталі, який більш ніж подвоївся порівняно з попереднім роком.

Тим не менш, корпоративна подія дня, швидше за все, прийде зі США, оскільки Apple, найбільша у світі компанія за розмірами ринкової капіталізації, має опублікувати свої останні прибутки після закриття ринку.

Повернувшись до Європи, настала черга Банку Англії оголосити про своє останнє рішення щодо грошово-кредитної політики пізніше під час сесії.

Очікується, що цей центральний банк наслідуватиме приклад Європейського центрального банку та ФРС у збереженні відсоткових ставок незмінними на їхньому 15-річному максимумі цього місяця, але йому все ще доводиться боротися з рівнем інфляції, який у вересні склав 6,7%.

Європейський блок даних включає дані з безробіття в Німеччині за жовтень, а також дані PMI у виробничому секторі для багатьох європейських країн та єврозони загалом.