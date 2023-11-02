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АНАЛІТИКА

Чиста купівля населенням валюти в жовтні зросла до максимуму з лютого 2014 року - НБУ

11:41 02.11.2023 |

Фінанси

 

Обсяги купівлі населенням України валюти в жовтні 2023 року перевищили обсяги її продажу на $739,4 млн, що на 66,4% більше за вересневий показник і вп'ятеро - за серпневий, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з інформацією на його сайті, востаннє населення в таких обсягах поповнювало свої запаси готівкової валюти в лютому 2014 року і кілька місяців перед цим.

Уточнюється, що в жовтні такий результат забезпечив і зростання чистої купівлі готівкової валюти вдвічі проти вересня - до $380,1 млн, і безготівкової на 37,4% - до $359,3 млн.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ), який із кінця липня 2022 року утримував офіційний курс гривні $36,5686 грн/$1, із 3 жовтня перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Однак за підсумками місяця офіційний курс навіть зміцнився до $36,2812 грн/$1, попри збільшення інтервенцій Нацбанку до $3,337 млрд - рекордного рівня з липня 2022 року.

Курс долара на готівковому ринку після стрибка до 38,30 грн/$1 у перші дні зміни режиму до кінця місяця зміцнився до 37,76 грн/$1.

Згідно з даними Нацбанку, обсяг продажу населенням безготівкової валюти в жовтні знизився до $221,5 млн із $223,7 млн у вересні, тоді як обсяг купівлі підскочив із $485,3 млн до $580,3 млн.

На готівковому ринку в жовтні купівля зросла скоротилася - з $1 млрд 547,7 млн до $1 млрд 748,8 млн, тоді як продаж збільшився незначно: з $1 млрд 365,0 млн до $1 млрд 368,7 млн.

Як повідомлялося, загалом за 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема готівкової валюти було куплено на $1,01 млрд більше, ніж продано.

За десять місяців цього року чиста купівля валюти населенням досягла $2 млрд 179,8 млн, зокрема готівкової - $1 млрд 373,8 млн.

На безготівковому валютному ринку купівля клієнтами банків валюти в жовтні знову зросла до $5,93 млрд із $5,80 млрд у вересні, тоді як готівкова купівля знову скоротилася - до $3,78 млрд з $3,96 млрд, а сумарна чиста купівля за 10 місяців досягла $10,94 млрд.

Крім того, в жовтні Нацбанк повідомив про зростання операцій між банками до рекордного рівня з початку війни - $4,76 млрд порівняно з $3,48 млрд у вересні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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