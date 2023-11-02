Ціни на золото зростають на тлі прогнозів про відсутність підвищення ставок ФРС, але прибуток обмежений

Ціни на золото зросли в четвер, чому сприяло ослаблення долара і прибутковості казначейських облігацій після того, як Федеральна резервна система виступила з менш агресивним тоном, ніж очікувалося, хоча зростання жовтого металу було обмежено апетитом до ризику.

Як і багато хто очікував, у середу центральний банк залишив відсоткові ставки без змін. Але коментарі голови ФРС Джерома Пауелла показали, що ринки оцінюють меншу ймовірність подальшого підвищення ставок, особливо після того, як голова ФРС визнав, що фінансові умови значно посилилися за останні місяці.

Ф'ючерси на фонди ФРС показали, що трейдери прогнозують 80-відсоткову ймовірність припинення ставок у грудні і що ФРС почне знижувати ставки до середини 2024 року.

Через це прибутковість долара та казначейських облігацій впала, що принесло користь золоту. Але трейдери переважно орієнтувалися на ризиковані активи, такі як акції, обмежуючи будь-яке значне зростання жовтого металу.

О 06:52 EET спотове золото зросло на 0,2% до $1986,07 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,3% до $1993,70 за унцію.

Тепер основну увагу було зосереджено на майбутніх даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які мають вийти у п'ятницю. Будь-які ознаки зміцнення ринку праці дають ФРС додатковий стимул підвищення ставок, і Пауэлл також підтвердив цю думку.

Дані щодо зайнятості в приватному секторі, опубліковані в середу, показали деяке охолодження на ринку праці, що може сигналізувати про м'які показники зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Хоча очікується, що золото виграє від перспективи припинення підвищення ставок, якийсь значний потенціал зростання жовтого металу залишається сумнівним, оскільки відсоткові ставки в США, ймовірно, залишаться високими ще довгий час.

Пауелл також визнав, що ФРС ще має пройти довгий шлях, перш ніж досягти цільового показника інфляції в 2%, і раніше дав зрозуміти, що цільова ставка банку залишиться вищою за 5%, принаймні до кінця 2024 року.

Вищі ставки не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість володіння жовтим металом. Проте з жовтня жовтий метал демонстрував сильне зростання, оскільки початок війни між Ізраїлем та Хамасом призвело до зростання попиту на безпечні притулки.

Серед промислових металів ціни на мідь дещо зросли у четвер, чому сприяло ослаблення долара після засідання ФРС.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% - до $3,6710 за фунт.

Але зростання червоного металу стримувалося постійними побоюваннями з приводу Китаю після серії слабших, ніж очікувалося, показників виробничої активності цього тижня. Ринки тепер очікують даних щодо сектору послуг, які мають вийти цієї п'ятниці.